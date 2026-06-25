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The Heart of Lake Martin

Betsy Iler's journey from editor to novelist

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For more than a decade, Betsy Iler was the voice behind the stories that defined the Lake Martin community. As the former editor-in-chief of LAKE and Lake Martin Living magazines, she chronicled the triumphs, the tragedies and the quiet beauty of Tallapoosa and Elmore counties. 

But now, as she prepares for a new chapter in her life, Iler is stepping into a different role: that of a published novelist. Writing under the name Elizabeth St. Germain – a nod to her full legal name (Elizabeth St. Germain-Iler) – she has just released her debut novel, “Catching Her Heart.”

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Betsy Iler debuts her new novel, "Catching Her Heart"

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