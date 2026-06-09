The Heritage of Home

For many, a home on Lake Martin is often a getaway, but for Jim and Kimberly Mathews, it is the culmination of a career spent building thousands of homes and a lifetime of memories on the water.
Nestled within The Heritage, a premier Russell Lands development, the Mathews’ residence is more than just a house; it is a “perfectly imperfect” masterpiece of transitional design, family legacy and the ultimate country club on the lake lifestyle.
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