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The Heritage of Home

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The great room's 22-foot ceilings and window walls maximize views of Lake Martin.

For many, a home on Lake Martin is often a getaway, but for Jim and Kimberly Mathews, it is the culmination of a career spent building thousands of homes and a lifetime of memories on the water. 

Nestled within The Heritage, a premier Russell Lands development, the Mathews’ residence is more than just a house; it is a “perfectly imperfect” masterpiece of transitional design, family legacy and the ultimate country club on the lake lifestyle. 

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The primary bedroom was designed with bright finishes and expansive lake views.
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Pieces of a chinoiserie collection adorn spaces of the home.
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The backyard was designed to be a destination with a pool, spa and beach entryway.
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The porch can be fully enclosed with remote-controlled screens.
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The design of the kitchen was centered around the mercury glass light fixtures.
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Even the smallest details reflect the home’s light and airy aesthetic.
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The wet room is filled with modern amenities, including red light therapy and built in speakers.
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Guest rooms feature two queen beds in place of bunkbeds.
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The Mathews found home within The Heritage.
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The dining room table has been in the couple's home since they first married.
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The hall bathroom features an artichoke light fixture.
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The double beds are a sentimental tribute to Kim's past.

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