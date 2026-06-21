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The Legacy of Russell Lands

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Lake Martin has become a beloved destination for visitors around the world, offering a unique community of entertainment, dining experiences, watersports and, most importantly, a place where generations of families can create lifelong memories along the shoreline.

Behind many of the area’s most iconic developments and traditions is Russell Lands, a company built through the vision, creativity and stewardship of Ben Russell.

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Carriage rides at The Stables.
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Watusi Cattle.
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Children’s Harbor.
The Heritage Morning Aerials (53 of 75).jpg
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The Heritage.
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Church in the Pines.
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Wicker Point Golf Club rated as the best golf course in Alabama according to GOLF Magazine.
SpringHouse 2024 Reopening (54 of 77).jpg
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Chefs at Springhouse.
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Young songwriters gathered for the 20 and under competition at Russell Crossroads.
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Christmas At Crossroads.
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Guided trail rides from The Stables.
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Fanny’s at Russell Crossroads.

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