The Legacy of Russell Lands

Lake Martin has become a beloved destination for visitors around the world, offering a unique community of entertainment, dining experiences, watersports and, most importantly, a place where generations of families can create lifelong memories along the shoreline.
Behind many of the area’s most iconic developments and traditions is Russell Lands, a company built through the vision, creativity and stewardship of Ben Russell.
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