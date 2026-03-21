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The power of nutrition

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Nutrition is a lifestyle and not a trend.

Challenge Yourself

Here are weekly challenges for the month of March while we celebrate “The Power of Nutrition.”

  •  Week 1: Power your day with nutrition 

Choose healthy foods from all food groups, alternate your choices to create variety and avoid fad diets that promote unnecessary restrictions.

  •  Week 2: Find advice backed by science 

Find accurate sources for nutrition information and meet with a registered dietitian if you need guidance.

  •  Week 3: Stay nourished on any budget 

Learn cooking and meal preparation skills that work with the resources you have, and locate community resources such as SNAP, WIC and local food banks.

  •  Week 4: Feel good with healthy habits 

Reduce the risk of foodborne illness with home safety, plan in advance to avoid mealtime stress and include physical activity in ways that work for you.

In March, National Nutrition Month is a reminder that food is much more important than something that satisfies hunger. It is a powerful tool that shapes our health, energy and quality of life. The 2026 theme, “The Power of Nutrition,” highlights how everyday choices have a lasting impact on our bodies and minds. Nutrition is more than fuel for our bodies. It is a powerful force that shapes our health, energy, mood and long-term well being. Each bite we take sends signals to our cells, influencing how our bodies function today and in the future. Learning about the power of nutrition will allow us to make informed decisions that can lead to a healthier, more vibrant life.

At its foundation, nutrition provides the essential nutrients our bodies need to survive and thrive. The main nutrients, carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and water, each play a vital role. Carbohydrates supply energy, proteins build and repair tissues, fats support brain health and hormone production, while vitamins and minerals regulate countless biological processes. If our bodies are supplied with balanced nutrition, they will operate efficiently. The immune system strengthens, organs function optimally and the risk of chronic diseases, such as heart disease, diabetes and certain cancers, is greatly reduced. 

Julie Hudson is a dietician at Lake Martin Wellness Center in Dadeville. 

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