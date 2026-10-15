Uncorking the New Season

With back-to-school season and Labor Day behind us, October is literally the beginning of the holiday season. Football is in full swing; baseball’s World Series takes place at the end of the month; and Halloween is October 31.
If you’re putting all this on a calendar, don’t forget the midterm elections on November 3. Beaujolais Day falls on the third Thursday of November, one week before Thanksgiving. There is much to celebrate well ahead of Christmas and New Year’s and plenty of opportunities, from parties to gift-giving, to include wine in the festivities.
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