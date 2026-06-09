Watermelon Thang The Landing Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 Updated 5 hrs ago 1 min to read Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Buy Now Kenneth S Boone Ingredients2 ounces vodka, gin or rum × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm{:>6 ;F:46k^Am kAm$:>A=6 DJCFAk^AmkAm(2E6C>6=@? AFCé6k^AmkAmkDEC@?8ms:C64E:@?Dk^DEC@?8mk^AmkAm&D:?8 2 3=6?56C[ 4C62E6 2 H2E6C>6=@? AFCé6 3J 3=6?5:?8 E96 >62E @7 2 D>2== D665=6DD H2E6C>6=@? H:E9 2 DA=2D9 @7 =:>6 ;F:46 2?5 D:>A=6 DJCFA] }6IE[ 7:== 2 `e\@F?46 8=2DD H:E9 :46] !@FC a @F?46D @7 G@5<2[ 8:? @C CF> :?E@ E96 8=2DD[ 7@==@H65 3J E96 H2E6C>6=@? AFCé6] %@A E96 5C:?< @77 H:E9 2 DA=2D9 @7 4=F3 D@52[ @C $AC:E6 7@C 2 DH66E6C 4@4<E2:=] v2C?:D9 H:E9 2 H2E6C>6=@? D=:46 2?5 =:>6 H6586] $6CG6 2?5 6?;@J]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Watermelon Cocktail Vodka Gin Rum Simple Syrup Lime Juice Recipe Recommended for you