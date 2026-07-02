Beat the Heat

Pelican’s Snoballs
There is a precise moment during an Alabama summer when the humidity hits like a wall, and the only true remedy is something icy and sweet. For a texture that transcends the average crunchy snow cone, locals head to 308 W. Fort Williams Street in Sylacauga to see Andy Cox at the Pelican’s SnoBalls storefront or keep an eye out for his vibrant mobile SnoBus rolling through Alexander City and regional events.
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