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Beat the Heat

A spoon-by-spoon guide to the area's finest frozen treats

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Cool down this summer with Pelican's SnoBalls, the beloved local stand that is serving up vibrant shaved ice treats in more than 100 delicious flavor combinations.

Pelican’s Snoballs

There is a precise moment during an Alabama summer when the humidity hits like a wall, and the only true remedy is something icy and sweet. For a texture that transcends the average crunchy snow cone, locals head to 308 W. Fort Williams Street in Sylacauga to see Andy Cox at the Pelican’s SnoBalls storefront or keep an eye out for his vibrant mobile SnoBus rolling through Alexander City and regional events.

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Owner Andy Cox serves up smiles with each flavorful SnoBall. 
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Pelican’s SnoBalls in Sylacauga.
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The mobile cart can be spotted around town.
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Mary-Melyssa Smith
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Dogs can enjoy King of Pups cups.
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Pop flavors are all-natural.
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The cherry limeade is a local favorite.
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 The Gelbands with manager Mason Schreiber
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Gelatis are one of many unique offerings at Rita's. 
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Kona Ice brings a tropical escape to local summer events.

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