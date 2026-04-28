 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Buttermilk Potato Salad

  • 2 min to read
Potato Salad_edit02.jpg
Buy Now

Buttermilk Potato Salad

Potato salad is one of those recipes I’ve made more times than I can count, and I’ll tell you right now – I usually go for the creamy kind. The kind that’s smooth, well mixed and full of that classic flavor everybody expects. But now and then, I like to switch things up just a bit, and this buttermilk potato salad is one I keep coming back to.

This one’s a little different, and that’s what makes it so good. Instead of everything creamed together, you’ve got nice chunks of potatoes in every bite. They’re tender but still hold their shape, giving the whole dish a heartier feel. It’s just enough of a change to make you notice without straying too far from what you love.

~ Gina Abernathy is the author and recipe creator behind the blog, Home at Cedar Springs Farm.

Sign Up

Have an account? Log In

You're all set!

Thank you .

Your account has been registered, and you are now logged in.

Check your email for details.

OK

Log In

Admin login Subscribe
Need an account? Sign Up

Reset Password

Submitting this form below will send a message to your email with a link to change your password.

Forgot Password

An email message containing instructions on how to reset your password has been sent to the email address listed on your account.

Email me a log in link

Promotional Offers

No promotional rates found.

Purchase Gift Purchase Access

Secure & Encrypted

Who is this gift for?
Who is this gift from?
Delivery date
What's your billing location?
Subtotal:
Total:
How would you like to pay?

Secure transaction. Secure transaction. Cancel anytime.

You're all set!

Thank you.

Your gift purchase was successful! Your purchase was successful, and you are now logged in.

OK

An error occurred