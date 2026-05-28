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Don’t Stop the Boogie

The Old 280 Boogie celebrates its 25-year anniversary

280 Boogie_edit_1.jpg
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The Old 280 Boogie is a beloved Waverly tradition.

While the rerouting of a major highway could be seen as a devastating blow for many small town communities, the townsfolk of Waverly not only embraced the change – they still celebrate it today.

The Old 280 Boogie, presented by Standard Deluxe, began 25 years ago as a simple street block party to commemorate the rerouting of U.S. Route 280 around their small town, transforming over time into one of the region’s most beloved annual music and art festivals.

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Local vendors and artisans are a staple of the festival.
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Attendees sprawl out on blankets and lawn chairs.
Original Boogie2001_credit - Greg Siegfried.jpeg
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The original Old 280 Boogie event.
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Standard Deluxe hosts the annual event and sells commemorative t-shirts.

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