Raising Hands, Lifting Others

On a busy Friday morning, Karen Treadwell was exactly where she feels most comfortable: behind a camera, documenting a special moment for her close friend. As the 2026 Lead Forward women’s conference in Alexander City reached its finale on April 24, Treadwell was busy filming what she thought was the crowning moment for her friend, Emily Williams.
But as the presenter continued to describe the impact of the Alexander City Chamber of Commerce Woman of the Year, tears began to well in Treadwell’s eyes – it became clear the nominee wasn’t in fact Williams, but rather Treadwell herself.
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