Cue the Comedy of Chaos

In perhaps one of the most complex and memorable performances to date, Alexander City Theatre II’s recent production of “The Play That Goes Wrong” had audiences gasping out loud, laughing along and applauding with standing ovations.
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