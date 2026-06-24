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Dishing Out Hope

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Founder Teresa Stewart.

Driving by 427 E. Church Street in Alexander City on a Tuesday morning or Saturday afternoon, one might catch sight of the mountain of fresh produce, rows of packed grocery boxes and a bustling regional food distribution hub. 

Helping lead the charge is a man who looks more like a seasoned biker than a traditional director of a Christian food pantry. Wearing distinctive earrings and flashing a warm smile, Blaine Stewart uses that approachable appearance to connect directly with the hundreds of local families coming to his tables for essential groceries. 

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Fresh produce fills boxes.
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The pantry shares resources with other local ministries. 
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The pantry supports hundreds of local families. 
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Essentials are donated from grocery stores.
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