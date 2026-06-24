Dishing Out Hope

Driving by 427 E. Church Street in Alexander City on a Tuesday morning or Saturday afternoon, one might catch sight of the mountain of fresh produce, rows of packed grocery boxes and a bustling regional food distribution hub.
Helping lead the charge is a man who looks more like a seasoned biker than a traditional director of a Christian food pantry. Wearing distinctive earrings and flashing a warm smile, Blaine Stewart uses that approachable appearance to connect directly with the hundreds of local families coming to his tables for essential groceries.
kAm“v@5 42==65 J@F E@ 36 >@C6 E92? 2 36?49 H2C>6C[” q=2:?6 D2:5] “x7 2== J@F’C6 5@:?8 @? $F?52J >@C?:?8 :D D:EE:?8 :? 2 49FC49 A6H[ E96? J@F’C6 ?@E 5@:?8 v@5’D H@C<] (:E9 >6 =@@<:?8 =:<6 x 5@ – E2EE@@D 2?5 62CC:?8D – A6@A=6 2C6 >@C6 =:<6=J E@ 2AAC@249 >6] %96J E9:?<[ ‘w6J[ E9:D 8FJ’D ;FDE =:<6 x 2>]’ xE 96=AD >6 E2=< E@ 7@=<D H6 H@F=5?’E 36 23=6 E@ :7 x D2E @FE 96C6 :? 2 DF:E 2?5 E:6]”k^Am
kAmp=@?8D:56 9:> :D %6C6D2 – 9:D H:76[ 9:D 49:=59@@5 DH66E962CE 2?5 9:D 4@A:=@E :? H92E 92D BF:4<=J 364@>6 @?6 @7 E96 >@DE G:E2= 8C2DDC@@ED D276EJ ?6ED :? E96 =@42= 2C62i u2>:=J (@CD9:A r6?E6C ~FEC6249 |:?:DEC:6D] k^Am
kAm%96 4@FA=6 92D <?@H? 6249 @E96C D:?46 <:?56C82CE6?[ DFCG:G:?8 =:76’D H:?5:?8 C@25D E@86E96C 367@C6 D6EE=:?8 :? tBF2=:EJ D:I J62CD 28@] %@52J[ E96:C ;@:?E >:DD:@? :D C6>2C<23=J 4=62C[ @A6C2E:?8 F?56C 2 >2?52E6 E96J E2<6 =:E6C2==Ji 7665 v@5’D D966A]k^Am
kAm%96 >:?:DECJ[ H9:49 7@C>2==J >2C<D :ED E9:C5 J62C E9:D 4@>:?8 }@G6>36C[ 5:5 ?@E 2C:D6 7C@> 2 3@2C5C@@> A=2??:?8 D6DD:@?] xE H2D 3F:=E 7C@> @G6C4@>:?8 A6CD@?2= @3DE24=6D[ H62E96C:?8 7:?2?4:2= DE@C>D 2?5 5:D4@G6C:?8 E96 DEC6?8E9 E@ C63F:=5]k^Am
kAmx? yF=J a_aa[ q=2:?6[ E96? 2 ECF4< 5C:G6C 7@C '6?EFC6 tIAC6DD[ ;F>A65 @77 2 =@25:?8 5@4< 2E E96 wJF?52: A=2?E] w:D DA:?6 4@==2AD65 4@>A=6E6=J[ =62G:?8 9:> A2C2=JK65]k^Am
kAm“%96 5@4E@CD 5:5?’E 8F2C2?E66 >6 E@ H2=< 282:?[” q=2:?6 C642==65] “p EH@\9@FC DFC86CJ EFC?65 :?E@ `a] xE H2D 52C< H96? x H6?E :?[ 52C< H96? x 42>6 @FE] x 925 32CD 2?5 A:?D 9@=5:?8 >J 324< E@86E96C]” k^Am
kAm#67FD:?8 E@ 2446AE =:76 :? 2 C6923:=:E2E:@? 724:=:EJ[ q=2:?6 56>2?565 2 H2=<6C 2?5 H2D E2<:?8 96D:E2?E DE6AD H:E9:? E9C66 52JD] qFE H9:=6 9:D 3@5J D=@H=J C64@G6C65[ 9:D =:G6=:9@@5 H2D 8@?6] w:D 4@>>6C4:2= 5C:G6C’D =:46?D6 H2D C6G@<65[ 2?5 E96 72>:=J 7@F?5 E96>D6=G6D H:E9@FE D9@CE\E6C> @C =@?8\E6C> 5:D23:=:EJ]k^Am
kAm“q642FD6 x 925 >256 E@@ >F49 >@?6J E92E J62C[ H6 5:5?’E BF2=:7J 7@C 2?J 8@G6C?>6?E 2DD:DE2?46[” q=2:?6 D2:5] “x 925 H@C<65 >J 6?E:C6 =:76] x ?6G6C <?6H H92E :E H2D =:<6 E@ 8@ H:E9@FE] x 36=:6G6 :E H2D v@5’D H2J @7 9F>3=:?8 >6]”k^Am
kAm%96 4@FA=6 7@F?5 E96>D6=G6D DECF88=:?8 7:?2?4:2==J[ @7E6? 92G:?8 E@ 49@@D6 36EH66? A2J:?8 3:==D 2?5 3FJ:?8 8C@46C:6D] k^Am
kAm(96? A2DE@C %@?J w2CC:D @7 E96 u2>:=J (@CD9:A r6?E6C 962C5 23@FE E96:C D:EF2E:@? 2?5 C624965 @FE[ q=2:?6 :?:E:2==J C67FD65 2:5[ =6EE:?8 AC:56 DE2?5 :? E96 H2J] qFE E96 A2DE@C A6CD:DE65[ :?G:E:?8 E96> E@ 49FC49] ~FE @7 AFC6 4@FCE6DJ[ E96 4@FA=6 2EE6?565[ 7:?5:?8 2? @G6CH96=>:?8 6>3C246 @7 4@>>F?:EJ DFAA@CE] k^Am
kAmp J62C =2E6C[ 2D E96J 3682? E@ 7:?5 E96:C 7@@E:?8[ q=2:?6 2?5 %6C6D2 2AAC@24965 w2CC:D H:E9 2? :562 – @A6?:?8 2 D>2== 7@@5 A2?ECJ 3F:=5:?8 E@ 96=A @E96CD :? E96 D2>6 4:C4F>DE2?46D] p >@?E9 =2E6C[ 2 ?62C3J 724:=:EJ 42>6 FA 7@C D2=6[ E96 49FC49 24BF:C65 :E 2?5 E96 G:D:@? 6IA2?565 72C 36J@?5 2 D:>A=6 324<J2C5 D965]k^Am
kAm~A6C2E:?8 DEC:4E=J 2D 2? 286?E @7 E96 w62CE @7 p=232>2 u@@5 q2?< :? |@?E8@>6CJ[ u(r ~FEC6249 |:?:DEC:6D :D 3@F?5 3J DE2E6 C68F=2E:@?D 2?5 >6E:4F=@FD A2A6CH@C<] q=2:?6 2?5 %6C6D2 2C6 $6CG$276 46CE:7:65[ 42C67F==J >2?28:?8 :?G6?E@CJ[ D96=7 =:76 2?5 &$sp C68F=2E:@?D 24C@DD >2?J =2C86 7C66K6CD]k^Am
kAm%96 >:?:DECJ 3FJD :ED 7@@5 7C@> E96 C68:@?2= 7@@5 32?< 2E 2 5:D4@F?E65 C2E6 @7 `g 46?ED A6C A@F?5[ H9:49 :D H9J =@42= >@?6E2CJ 5@?2E:@?D 2C6 D@ 4CF4:2=] k^Am
kAmt249 uC:52J 367@C6 5:DEC:3FE:@? 52J[ q=2:?6 5C:G6D E@ |@?E8@>6CJ E@ =@25 FA 9:D EC2:=6C H:E9 7C6D9 AC@5F46[ C6EFC?:?8 H:E9 2?JH96C6 7C@> `[e__ E@ e[___ A@F?5D @7 7C6D9 7CF:ED 2?5 G686E23=6D] ~? E96 D64@?5 $2EFC52J @7 6G6CJ >@?E9[ E9@D6 =@?8 E23=6D 2E E96 p=6I r:EJ 724:=:EJ 2C6 7:==65 E@ E96 3C:>[ C625J E@ D6CG6 2?JH96C6 36EH66? ad_ 2?5 bd_ 72>:=:6D] k^Am
kAm%@ <66A 2? @A6C2E:@? @7 E9:D >28?:EF56 CF??:?8 D>@@E9=J[ q=2:?6 2?5 %6C6D2 565:42E6 4@F?E=6DD 9@FCD 6249 H66< E@ 4@@C5:?2E:@?[ A:4<FA 2?5 25>:?:DEC2E:@?] k^Am
kAm%92?<7F==J[ E96J 2C6?’E 2=@?6j E96 >:?:DECJ :D A@H6C65 3J 2 C@E2E:?8 4C6H @7 C@F89=J ad G@=F?E66CD H9@ DE6A FA E@ 3@I[ D@CE 2?5 5:DEC:3FE6 E96 962GJ =@25D]k^Am
kAms:DEC:3FE:@? @7 7@@5 7C@> u(r ~FEC6249 |:?:DEC:6D :D :?E6?E:@?2==J DECF4EFC65 E@ AC@E64E E96 5:8?:EJ @7 E9@D6 :? ?665] k^Am
kAm(9:=6 E96 >:?:DECJ FE:=:K6D E96 D2>6 :?4@>6 4C:E6C:2 8F:56=:?6D 2D s6A2CE>6?E @7 wF>2? #6D@FC46D 7@@5 2DD:DE2?46 AC@8C2>D[ q=2:?6 2?5 %6C6D2 D2:5 E96J 5@ ?@E EFC? A6@A=6 2H2J] x7 2 C6D:56?E D:8?D E96 2AA=:42E:@? DE2E:?8 E96J BF2=:7J @C 2C6 724:?8 2? 6>6C86?4J[ E96J C646:G6 2 3@I – ?@ BF6DE:@?D 2D<65]k^Am
kAm|@DE 72>:=:6D C646:G6 E96:C 7@@5 E9C@F89 AC62CC2?865 2AA@:?E>6?ED[ 3FE H2=<\:?D 2C6 EC62E65 H:E9 6BF2= 42C6] u@C ?6:893@CD H:E9@FE EC2?DA@CE2E:@?[ E96 >:?:DECJ A6C>:ED ECFDE65 :?5:G:5F2=D E@ A:4< FA 3@I6D 7@C 6=56C=J @C 9@>63@F?5 C6D:56?ED] x? F?:BF6 4:C4F>DE2?46D[ q=2:?6 2?5 %6C6D2 H:== 6G6? 56=:G6C 5:C64E=J E@ 2 72>:=J’D 5@@CDE6A]k^Am
kAmp 4@C?6CDE@?6 @7 E96 >:?:DECJ’D DF446DD :D :ED E:89E\<?:E C6=2E:@?D9:A H:E9 @E96C =@42= 49FC496D 2?5 4@>>F?:EJ AC@8C2>D] ~E96C =@42= >:?:DEC:6D =:<6 $@FA E@ v@ 2E $E] y2>6D tA:D4@A2= r9FC49 4@F?E @? E96 $E6H2CED E@ DFAA=J 7C6D9 3C625 2?5 4@@<:6D 7@C E96:C @H? %F6D52J >62= 5:DEC:3FE:@?D – :E6>D u(r 42C67F==J D2=G286D 5FC:?8 E96:C H66<=J !F3=:I A:4<FAD]k^Am
kAm%96 $E6H2CED’ 86?6C@D:EJ 7C6BF6?E=J >@G6D 36J@?5 E96 A2?ECJ H2==D] %9C@F89 E96:C 24E:G6 u2463@@< A286[ E96 4@FA=6 24ED 2D 2? 2?@?J>@FD C6D@FC46 7@C 4@>>F?:EJ ?665D] (96? E96J 5:D4@G6C65 2 >F=E:\86?6C2E:@?2= 72>:=J @7 6:89E D:EE:?8 @? 2 32C6 7=@@C 27E6C E96:C DE@G6 925 DE@AA65 H@C<:?8[ E96 4@FA=6 5:5?’E ;FDE 7:?5 E96> 2? 2AA=:2?46 – E96J 5:D>2?E=65 E96:C @H? 9@>6 E@ 96=A]k^Am
kAm“(6 E@@< E96 5:?:?8 C@@> E23=6 C:89E @FE @7 @FC 9@FD6[” q=2:?6 D2:5 BF:6E=J] “(6 925 D@>6 A6@A=6 5@?2E6 E96> 2 4@F49[ 2?5 H6 8@E EH:? 365D 7@C E96 <:5D H9@ H6C6 D=66A:?8 @? E96 7=@@C] x7 x =@G6 J@F =:<6 x =@G6 >6[ J@F’C6 ?@E 8@:?8 E@ 8@ H:E9@FE[ 3642FD6 x’> ?@E 8@:?8 E@ 8@ H:E9@FE] y6DFD E6==D >6 x ?665 E@ 8@ 23@G6 2?5 36J@?5 7@C J@F[ E@@]”k^Am
kAmq=2:?6 DE:== 32EE=6D 49C@?:4 A2:? 7C@> 9:D 5686?6C2E:G6 3@?6 5:D62D6[ 7:3C@>J2=8:2 2?5 2? FA4@>:?8 <?66 C6A=246>6?E[ 3FE 96 C67FD6D E@ =6E 9:D A9JD:42= =:>:E2E:@?D 92=E 9:D DEC:56] ~? E96 52JD 96 42? 86E @FE @7 365[ 96 :D 6:E96C @C82?:K:?8 7@@5 4C2E6D[ 4FEE:?8 2 ?6:893@C’D 8C2DD @C 5C:G:?8 =@42= C6D:56?ED H:E9@FE G69:4=6D E@ E96:C 5@4E@C 2AA@:?E>6?ED]k^Am
kAm{@@<:?8 24C@DD E96 4C@H565 C@@> @7 E23=6D 2?5 3@I6D[ :E :D 4=62C E92E H92E 3682? 2D 2 56G2DE2E:?8 A6CD@?2= :?;FCJ 3642>6 E96 7@F?52E:@? 7@C 2? F?3C62<23=6 4@>>F?:EJ =:76=:?6] k^Am
kAm“%9:D A=246 :D H96C6 >J 962CE :D[” %6C6D2 D2:5] “xE’D 2 =23@C @7 =@G6]”k^Am
kAm%9C@F89 6G6CJ 3@I A24<65 2?5 6G6CJ =2E6\?:89E 56=:G6CJ[ E96 $E6H2CED AC@G6 ECF6 D6CG:46 :D?’E 23@FE H92E J@F H62C @C H96C6 J@F D:E @? $F?52J >@C?:?8 – :E’D 23@FE AF==:?8 FA 2 492:C 7@C 2?J@?6 H9@ ?665D 2 A=246 2E E96 E23=6]k^Am
kAm“pE E96 E:>6 @7 8@:?8 E9C@F89 >J 244:56?E[ x H2D 5:D4@FC2865[” q=2:?6 D2:5] “qFE :E 2==@H65 >6 E@ 5@ H92E x 766= =:<6 v@5’D 2=H2JD H2?E65 >6 E@ 5@] |J H:76 E@=5 >6[ ‘v@5 D6E J@F 5@H? E@ A:4< J@F FA]’ xE 92D 492?865 >J =:76[ 2?5 x H@F=5?’E 492?86 :E 7@C E96 H@C=5]”k^Am
kAmu:?5 u(r ~FEC6249 |:?:DEC:6D @? u2463@@< E@ DE2J FA E@ 52E6 @? G@=F?E66C @AA@CEF?:E:6D 2?5 7@@5 5:DEC:3FE:@? 52E6D]k^Am