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Elevate the Ride

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Jeff and Sarah Humphries launched Lake Martin Lift to provide reliable local transportation.

The winding roads of the region offer some of the most scenic drives in Alabama, but for anyone trying to navigate after a long event or a celebration with friends, they can also present a significant challenge. 

As the summer season shifts into high gear, the usual questions resurface: Who is driving? How is the whole group getting to the venue? And, most importantly, how is everyone getting home safely? 

Lake Martin Lift Logo 1.png
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