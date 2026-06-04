Elevate the Ride

The winding roads of the region offer some of the most scenic drives in Alabama, but for anyone trying to navigate after a long event or a celebration with friends, they can also present a significant challenge.
As the summer season shifts into high gear, the usual questions resurface: Who is driving? How is the whole group getting to the venue? And, most importantly, how is everyone getting home safely?
kAmu@C y677 wF>A9C:6D[ 2? p=6I2?56C r:EJ C6D:56?E 2?5 =@42= 6?EC6AC6?6FC[ E96 2?DH6C 3642>6 4=62C 27E6C ?@E:4:?8 2 82A :? =@42= D6CG:46D] (9:=6 E96 2C62 E9C:G6D @? D62D@?2= 6?6C8J 2?5 9:89\6?5 6G6?ED[ wF>A9C:6D D2:5 :E =24<65 C6=:23=6[ AC@76DD:@?2= EC2?DA@CE2E:@?]k^Am
kAm%@ 7:== E92E G@:5[ 96 2?5 9:D H:76[ $2C29[ =2F?4965 {2<6 |2CE:? {:7E – 2 =FIFCJ EC2?DA@CE2E:@? 2?5 C:56D92C6 D6CG:46 E2:=@C65 DA64:7:42==J E@ >66E E96 ?665D @7 =@42= C6D:56?ED 2?5 G:D:E@CD]k^Am
kAm“%96C6 :D D@ >F49 E@ 5@ :? E9:D 2C62 2?5 D@ >2?J 5:776C6?E 8C62E G6?F6D 2?5 6G6?ED 8@:?8 @?[” wF>A9C:6D D2:5] “x ;FDE D2H 2 ?665 7@C :E] %96C6’D ?@ 423 D6CG:46[ E96C6’D ?@ &36CD[ E96C6’D ?@ {J7ED] p =@E @7 >J H:76’D 4=:6?ED 2?5 >J >@CE8286 4=:6?ED =:G6 96C6[ 2?5 2 =@E @7 E96> 5@?’E 8@ @FE @C 2EE6?5 @FC 2C62’D 2H6D@>6 6G6?ED 3642FD6 E96C6’D ?@ C:56D92C6 D6CG:46]”k^Am
kAm%9@F89 wF>A9C:6D 2?5 9:D 72>:=J 2C6 C6=2E:G6=J ?6H E@ E96 4@>>F?:EJ – 92G:?8 >@G65 96C6 :? a_a` – E96J 92G6 BF:4<=J 364@>6 566A=J H@G6? :?E@ E96 =@42= 3FD:?6DD 723C:4] %96 4@FA=6 >@G65 7C@> {@F:D:2?2 27E6C 96 DA6?E E:>6 8@=5 >:?:?8 :? }6G252] %@52J[ E96J >2?286 2 5:G6CD6 A@CE7@=:@ @7 =@42= 3FD:?6DD6D]k^Am
kAmwF>A9C:6D D6CG6D 2D E96 3C2?49 >2?286C 7@C t586 w@>6 u:?2?46 :? p=6I2?56C r:EJ[ H9:=6 $2C29 @A6C2E6D 2 A@AF=2C =@42= D2=@? 2?5 DA2] %96:C 6?EC6AC6?6FC:2= DA:C:E 92D 366? A2DD65 5@H?[ 2D E96:C @=56DE 52F89E6C @H?D p=6I r:EJ }FEC:E:@?] k^Am
kAmu@C wF>A9C:6D[ =2F?49:?8 2 EC2?DA@CE2E:@? D6CG:46 H2D 2 ?2EFC2= 6IE6?D:@? @7 9:D 4@>>:E>6?E E@ E96 A6@A=6 H9@ =:G6 2?5 H@C< 2=@?8D:56 9:>]k^Am
kAm“x H2?E E@ E2<6 42C6 @7 @FC A6@A=6[ >J =@42= A6@A=6[” 96 D2:5] “x’> ?@E C62==J :?E6C6DE65 :? 6IA2?5:?8 @FE E@@ >F49 @? E96 C:56D92C6 D:56 E@ A=246D =:<6 pF3FC? @C q:C>:?892>] x H2?E E@ E2<6 42C6 @7 E96 7@=<D 96C6 7:CDE]”k^Am
kAm%96 D6CG:46 :D A@D:E:@?65 2D 2 9:89\6?5 6IA6C:6?46[ @776C:?8 2 =6G6= @7 4@>7@CE 2?5 C6=:23:=:EJ E92E 5:DE:?8F:D96D :E 7C@> ?2E:@?2= A=2E7@C>D] %96 4FCC6?E 7=66E 4@>AC:D6D =FIFCJ $&'D 49@D6? 7@C E96:C DA24:@FD :?E6C:@CD 2?5 D>@@E9 92?5=:?8[ :?4=F5:?8 2 r25:==24 tD42=256[ 2 v|r *F<@? ){ 2?5 2 y66A (28@?66C]k^Am
kAmp?5 E96 8C@HE9 92D?’E DE@AA65 E96C6] wF>A9C:6D :D 2=C625J =@@<:?8 E@H2C5 E96 A62< DF>>6C >@?E9D E@ 6?DFC6 E96 D6CG:46 42? 92?5=6 =2C86C 8C@FAD 2?5 DA64:2= @442D:@?D] pD 96 C646?E=J D92C65[ “E96 7=66E 4@?D:DED @7 D6G6C2= =FIFCJ $&'D H:E9 2 A2CEJ 3FD @? E96 H2J 2?5 >@C6 G69:4=6D 4@>:?8]”k^Am
kAm$276EJ 2?5 AC@76DD:@?2=:D> 2C6 E96 ?@?\?68@E:23=6D @7 E96 @A6C2E:@?] %96 D6CG:46 6>A=@JD 2 C@DE6C @7 AC@76DD:@?2= 5C:G6CD H9@ F?56C8@ E9@C@F89 324<8C@F?5 4964<D 2?5 5CF8 E6DE:?8]k^Am
kAm“x H2?E 2 42C E92E A:4<D J@F FA 2?5 J@F <?@H H9@ J@F’C6 86EE:?8 :? H:E9[” wF>A9C:6D D2:5] “%96D6 2C6 G6EE65 5C:G6CD H9@ 2C6 5C6DD65 ?:46[ AC@76DD:@?2= 2?5 4@FCE6@FD] xE’D D@>6E9:?8 DA64:2= E92E 8@6D 2=@?8 H:E9 H92E @FC 4@>>F?:EJ 2=C625J 92D E@ @776C]”k^Am
kAm%@ 6?DFC6 E96 D6CG:46 :D 2D 7=6I:3=6 2D A@DD:3=6[ wF>A9C:6D 92D DECF4EFC65 E96 3FD:?6DD E@ 244@>>@52E6 3@E9 DA@?E2?6@FD @FE:?8D 2?5 A=2??65 6G6?ED] (9:=6 2 565:42E65 >@3:=6 2AA :D 4FCC6?E=J :? E96 7:?2= DE286D @7 2AAC@G2=[ FD6CD 42? 62D:=J 2446DD E96 D6CG:46 E9C@F89 E96 %2I:r2==6C 2AA FD:?8 2 DA64:7:4 4@>A2?J 4@56 7@F?5 @? E96 @77:4:2= H63D:E6]k^Am
kAm%96 D6CG:46 :D 5:G:565 :?E@ EH@ AC:>2CJ 42E68@C:6D E@ 36DE D6CG6 E96 4@>>F?:EJi 52:=J C:56D92C6 2?5 C6D6CG65 AC:G2E6 EC2?DA@CE2E:@?] k^Am
kAms2:=J C:56D92C6 :D 2? @?\56>2?5 D6CG:46 :D :562= 7@C BF:4< EC:AD E@ 2 =@42= C6DE2FC2?E @C 2 ?6:893@C’D 9@>6] xE :D 3@@<65 E9C@F89 E96 %2I:r2==6C 2AA 2?5 :D 492C865 2 >:?:>F> 766 A=FD 2 A6C\>:=6 C2E6] %9:D @AE:@? AC@G:56D 2 AC6>:F> 6IA6C:6?46 2E 2 4@DE D:>:=2C E@ 2? “&36C q=24<” D6CG:46]k^Am
kAm#6D6CG65 AC:G2E6 EC2?DA@CE2E:@? :D 36DE 7@C E9@D6 A=2??:?8 29625 7@C H655:?8D[ AC@76DD:@?2= E@FCD @C >F=E:\52J 82E96C:?8D[ H96C6 565:42E65 G69:4=6D 42? 36 C6D6CG65 :? 25G2?46 G:2 E96 {2<6 |2CE:? {:7E H63D:E6] %96D6 3@@<:?8D 2C6 92?5=65 2E 2 A6C\9@FC 492C86[ 6?DFC:?8 2 565:42E65 G69:4=6 2?5 5C:G6C DE2J H:E9 E96 8C@FA 7@C E96 6?E:C6 5FC2E:@? @7 E96:C 6G6?E]k^Am
kAm“(6’G6 925 2 =@E @7 A6@A=6 C6249 @FE H:E9 C6D6CG65 3@@<:?8D 7@C H655:?8D[” wF>A9C:6D D2:5] “x 6G6? 92G6 @?6 8FJ H9@ H2?ED E@ 3@@< 2 G69:4=6 565:42E65 E@ 9:> 2?5 9:D 7C:6?5D 7@C E9C66 52JD DEC2:89E 5FC:?8 E96 {2<6 |2CE:? $@?8HC:E6C’D u6DE:G2=]”k^Am
kAmwF>A9C:6D D2:5 E96 C6DA@?D6 7C@> E96 AF3=:4 92D 366? :>>65:2E6 2?5 6?E9FD:2DE:4] p D@7E =2F?49 5FC:?8 2 =@42= H655:?8 6IA@ 4@?7:C>65 E92E E96 4@>>F?:EJ H2D C625J 7@C 2 >@C6 AC@76DD:@?2= H2J E@ 86E 2C@F?5]k^Am
kAmq6J@?5 =@42= C:56D[ wF>A9C:6D :D 4FCC6?E=J 7:?2=:K:?8 A=2?D E@ =2F?49 2:CA@CE D9FEE=6D E@ 2?5 7C@> |@?E8@>6CJ[ q:C>:?892> 2?5 6G6?EF2==J pE=2?E2 :? E96 4@>:?8 H66<D 2D H6== 2D 82>652J C:56D E@ %FD42=@@D2 2?5 pF3FC? :? E96 72==] %9:D H:== @776C 2 D62>=6DD EC2?D:E:@? 7@C E96 >:==:@?\A=FD G:D:E@CD E96 2C62 2EEC24ED 2??F2==J[ 2D H6== 2D 7@C C6D:56?ED 9625:?8 @FE @? E96:C @H? EC2G6=D]k^Am
kAm&=E:>2E6=J[ wF>A9C:6D D66D E96 D6CG:46 2D 2 AC6G6?E:G6 >62DFC6 E92E 6?92?46D E96 BF2=:EJ @7 =@42= =:76]k^Am
kAm“$276EJ :D ?F>36C @?6[” 96 D2:5] “xE’D ;FDE 2 >2EE6C @7 E:>6 367@C6 E9:?8D 92AA6? @FE E96C6 H:E9 A6@A=6 5C:?<:?8 2?5 5C:G:?8 E92E 4@F=5 92G6 366? AC6G6?E65] (6 H2?E E@ 4C62E6 D@>6E9:?8 E92E E96 A6@A=6 :? E9:D 2C62 42? 92G6 2446DD E@[ D@ E96J 5@?’E 92G6 E@ E2<6 E9@D6 C:D<D]”k^Am
kAm~A6C2E:?8 A62< 9@FCD %9FCD52J E9C@F89 $F?52J[ 3@@< 2? @?\56>2?5 C:56 E9C@F89 E96 %2I:r2==6C A9@?6 2AA H:E9 4@>A2?J 4@56 beggce @C A=2? 29625 2E k2 E2C86ElQ03=2?<Q 9C67lQ9EEAi^^=2<6>2CE:?=:7E]FDQm=2<6>2CE:?=:7E]FDk^2m] k^Am