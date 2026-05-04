 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit
Featured

Faith & Frights

Inside Kelly Davis’ Christian Horror Debut

_KSB3791.jpg
Buy Now

Kelly Davis

Kelly Davis doesn’t wait for the perfect moment to write; she creates it. While many might imagine a novelist’s life as one of seclusion and long hours of silence, Davis has developed a rhythmic, disciplined approach she calls “writing in the cracks.” 

Between her role at a local library and the hum of daily life on her homestead, she carves out space – sometimes just 100 words at a time – to craft entire worlds.

AcceptanceNovelCover.jpg
Buy Now

Sign Up

Have an account? Log In

You're all set!

Thank you .

Your account has been registered, and you are now logged in.

Check your email for details.

OK

Log In

Admin login Subscribe
Need an account? Sign Up

Reset Password

Submitting this form below will send a message to your email with a link to change your password.

Forgot Password

An email message containing instructions on how to reset your password has been sent to the email address listed on your account.

Email me a log in link

Promotional Offers

No promotional rates found.

Purchase Gift Purchase Access

Secure & Encrypted

Who is this gift for?
Who is this gift from?
Delivery date
What's your billing location?
Subtotal:
Total:
How would you like to pay?

Secure transaction. Secure transaction. Cancel anytime.

You're all set!

Thank you.

Your gift purchase was successful! Your purchase was successful, and you are now logged in.

OK

An error occurred