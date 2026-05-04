Faith & Frights

Kelly Davis doesn’t wait for the perfect moment to write; she creates it. While many might imagine a novelist’s life as one of seclusion and long hours of silence, Davis has developed a rhythmic, disciplined approach she calls “writing in the cracks.”
Between her role at a local library and the hum of daily life on her homestead, she carves out space – sometimes just 100 words at a time – to craft entire worlds.
kAm“x HC:E6 H96? x 42?[” s2G:D D2:5] “xE >:89E 36 7:G6 >:?FE6D 96C6 @C b_ >:?FE6D E96C6] |J 8@2= :D ;FDE `__ H@C5D 2 52J] $@>6 52JD x’== 7:?5 >@C6 E:>6 2?5 HC:E6 b[___ H@C5D :7 :E’D 7=@H:?8[ 3FE x’G6 7@F?5 E92E E9:D DE625J A246 :D H92E H@C<D 36DE 7@C >6]”k^Am
kAmxE H2D E9:D :?E6?E:@?2=:EJ E92E =65 E@ E96 $6AE6>36C a_ad C6=62D6 @7 96C 563FE ?@G6=[ “p446AE2?46]” qFE H9:=6 E96 3@@< :D 2 92F?E:?8[ >F=E:\86?6C2E:@?2= >JDE6CJ[ E96 H@>2? 369:?5 E96 AC@D6 :D 2 DE@CJ @7 2 $@FE96C? EC2G6=6C H9@ 7@F?5 96C 2?49@C :? 46?EC2= p=232>2]k^Am
kAmq@C? :? q:C>:?892>[ s2G:D’ 49:=59@@5 H2D 2 >@D2:4 @7 $@FE96C? 4:E:6D[ H:E9 >@G6D E2<:?8 96C 72>:=J E9C@F89 v6@C8:2[ u=@C:52 2?5 %6??6DD66] xE H2D?’E F?E:= D96 >@G65 E@ (6EF>A<2 E@ =:G6 H:E9 96C 8C2?5A2C6?ED 2?5 6?C@==65 2E u2F=<?6C &?:G6CD:EJ E92E s2G:D 3682? E@ AFE 5@H? A6C>2?6?E C@@ED]k^Am
kAm}@H >2CC:65 7@C ?62C=J D6G6? J62CD 2?5 D6EE=65 :?E@ =@42= =:76 :? t4=64E:4[ D96 92D 7@F?5 E92E E96 2C62 AC@G:56D 3@E9 E96 4C24<D @7 E:>6 2?5 E96 2E>@DA96C:4 :?DA:C2E:@? 7@C 96C DE@C:6D – E96 H2E6C] s2G:D’ DEC@?86DE E:6D E@ E96 D9@C6=:?6D 4@>6 E9C@F89 96C >@E96C\:?\=2H[ 2 {2<6 |2CE:? C6D:56?E =:G:?8 ;FDE >:?FE6D 2H2J] k^Am
kAm“x’G6 DA6?E 2 =@E @7 E:>6 E96C6[” s2G:D D2:5] “x? E96 DF>>6C[ E96 <:5D 2?5 x 8@ 2?5 92?8 @FE] (2E6C 2?5 EC66D 2=H2JD >2<6 E96:C H2J :?E@ >J H@C< – :E’D 2? 6>@E:@?2=[ DJ>3@=:4 4@??64E:@?] %@ >6[ H2E6C C6AC6D6?ED =:76[ 3FE 2=D@ E92E :562 @7 C63:CE9]”k^Am
kAms2G:D 92D 366? 2 HC:E6C D:?46 9:89 D49@@=[ H:??:?8 A@6ECJ 2H2C5D 2?5 7:==:?8 ;@FC?2=D H:E9 D9@CE DE@C:6Dj 9@H6G6C[ E96 A2E9 E@ 2 7F==\=6?8E9 ?@G6= C6BF:C65 2 DA64:7:4 DA2C<] p7E6C D6EE:?8 2D:56 2 AC6G:@FD AC@;64E E92E 76=E E@@ 4@>A=:42E65[ E96 :?DA:C2E:@? 7@C “p446AE2?46” 42>6 7C@> 2 =:?86C:?8 ?:89E>2C6]k^Am
kAm“~?6 ?:89E[ x 925 2 ?:89E>2C6 E92E 3@E96C65 >6 D@ >F49 H96? x H@<6 FA] xE 5:5?’E 92G6 2? 6?5[ D@ x 7:?:D965 :E :? >J 3C2:?[” s2G:D D2:5] “x C62=:K65 :E H2D 2 C62==J 8@@5 DE@CJ H:E9 2 566A >62?:?8 369:?5 :E]” k^Am
kAm%92E ?:89E>2C6 6G@=G65 :?E@ E96 DE@CJ @7 q6E9 vC66?[ 2 H@>2? H9@ :?96C:ED 2 72>:=J 9@FD6 :? p=6I2?56C r:EJ D96 ?6G6C <?6H 6I:DE65 – @?=J E@ 5:D4@G6C E92E D96 :D E96 7@FCE9 86?6C2E:@? E@ 42CCJ 2 52C<[ DA:C:EF2= 3FC56?]k^Am
kAm(9:=6 E96 4@C6 @7 E96 DE@CJ :D 2 r9C:DE:2? 9@CC@C >JDE6CJ – 2 86?C6 s2G:D FD6D E@ 6IA=@C6 E96>6D @7 72:E9 2?5 8@@5 G6CDFD 6G:= :? 2 7C6D9[ 4@>A6==:?8 H2J – E96 D6EE:?8 :D 8C@F?565 :? =@42= C62=:EJ]k^Am
kAms2G:D DA6?E >@?E9D 5:88:?8 E9C@F89 DE2E6 C64@C5D E@ 6?DFC6 96C 7:4E:@?2= vC66? 72>:=J =:G65 :? 2 H@C=5 E92E 76=E 2FE96?E:4 E@ p=6I2?56C r:EJ] %96 ?@G6= 762EFC6D 2 `ha_D\DEJ=6 pCE s64@ =2<6 9@FD6 2?5 H62G6D :? C62=\H@C=5 :?7=F6?46D =:<6 E96 #FDD6== 72>:=J 2?5 E96 D@4:2= D46?6 @7 E96 6C2[ :?4=F5:?8 E96 9:DE@C:4 q@F=56C r=F3]k^Am
kAm“x C6D62C4965 H9@ E96 >2J@C H2D 2E E96 E:>6[ =@@<65 :?E@ p=232>2 !@H6C’D 9:DE@CJ 2?5 6G6? :?4=F565 E96 EC2:? EC24<D :? 5@H?E@H? p=6I r:EJ[” s2G:D D2:5] “x C6>6>36C H2=<:?8 E9@D6 EC24<D H:E9 >J 8C2?5>@E96C 2?5 4@>:?8 FA H:E9 DE@C:6D H96? x H2D =:EE=6] x 925 E@ AFE E92E :? E96 3@@<]”k^Am
kAm$:?46 E96 3@@<’D C6=62D6[ E96 =@42= 4@>>F?:EJ 92D C2==:65 2C@F?5 s2G:D] w6C 7C:6?5D 96=A65 4@@C5:?2E6 3@@< D:8?:?8D :? (6EF>A<2 2?5 2E u2F=<?6C &?:G6CD:EJ[ H96C6 D96 H2D E9C:==65 E@ D66 96C H@C< C6D@?2E6 H:E9 ?6:893@CD 2?5 4@H@C<6CD 2=:<6]k^Am
kAm“xE H2D G6CJ DA64:2=[” s2G:D D2:5 @7 E96 D:8?:?8D] “p =@E @7 A6@A=6 7C@> 49FC49 92G6 4@>6 FA E@ >6 2?5 D2:5 E96J 3@F89E E96 3@@<] %92E’D G6CJ 4@@= 2?5 6I4:E:?8]”k^Am
kAmpD D96 =@@<D 7@CH2C5[ s2G:D :D?’E D=@H:?8 5@H?] $96 :D 2=C625J `_[___ H@C5D :?E@ 96C ?6IE AC@;64E – 2 “D:?:DE6C uC62<J uC:52J” DEJ=6 E9C:==6C D6E @? 2 4@==686 42>AFD – 2?5 92D 2 D:8?:?8 7@C “p446AE2?46” D4965F=65 E9:D yF=J 2E E96 :4@?:4 !286 U2>Aj !2=6EE6 3@@<DE@C6 :? u2:C9@A6]k^Am
kAm(96E96C D96 :D C6D62C49:?8 `ha_D >2J@C2= C64@C5D @C 5C27E:?8 2 ?6H 492AE6C :? E96 BF:6E >@>6?ED @7 96C 27E6C?@@?[ z6==J s2G:D AC@G6D E92E 8C62E DE@C:6D 5@?’E C6BF:C6 2 C6EC62E 7C@> E96 H@C=5 – E96J ;FDE C6BF:C6 E96 962CE E@ 7:?5 E96> :? E96 4C24<D @7 6G6CJ52J =:76]k^Am
kAm':D:E k2 E2C86ElQ03=2?<Q 9C67lQ9EEAi^^<6==J52G:D2FE9@C]4@>Qm<6==J52G:D2FE9@C]4@>k^2m 7@C >@C6 :?7@C>2E:@? @? “p446AE2?46” 2?5 FA4@>:?8 6G6?ED]k^Am