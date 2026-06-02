Finding Hope Through Fashion

While the world of high-end fashion is often associated with revolving trends, luxury labels and synthetic fabrics, world-renowned designer Jeff Garner has spent decades pushing the industry in a different direction – nature and wellness.
Through his brand Prophetik, Garner has become a pioneer in sustainable couture, using plant-based dyes, eco-friendly fabrics and natural textiles to advocate against what he calls “toxic fashion.”
kAmp7E6C AC6D6?E:?8 9:D 4@==64E:@?D @? >@C6 E92? `__ 8=@32= 42EH2=<D[ :?4=F5:?8 !2C:D[ {@?5@? 2?5 |:=2?[ v2C?6C C646?E=J 3C@F89E E92E >6DD286 4=@D6C E@ 9@>6[ C6:>28:?:?8 %96 $E23=6D 2E #FDD6== rC@DDC@25D :?E@ 2 CF?H2J 7@C 2 @?6\@7\2\<:?5 72D9:@? 6IA6C:6?46[ 7@4FD65 @? E6249:?8 DFDE2:?23:=:EJ 2?5 6>A@H6C:?8 E96 =@42= 4@>>F?:EJ]k^Am
kAm“x H2?E65 E@ D9@H42D6 2 4@==64E:@? 2?5 96=A DE:C E96 G:D:@? 7@C H92E H6 2C6 5@:?8[” v2C?6C D2:5] “q642FD6 :7 x 42? E6249 2?5 4@?G6CE @?6 A6CD@? 2?5 96=A E96> 492?86 E96:C H2C5C@36 7@C 2 962=E9:6C E@>@CC@H[ x’> 2== 23@FE :E]”k^Am
kAm(9:=6 E96 H@C=5 >2J 36 9:D >2:? DE286[ D>2== E@H?D 2C6 4=@D6 E@ v2C?6C’D 962CE] vC@H:?8 FA @? 2 9@CD6 72C> :? uC2?<=:?[ %6??6DD66[ v2C?6C H2D 7:CDE :?EC@5F465 E@ D6H:?8 3J 9:D 8C2?5>@E96C[ =2E6C :?DA:C:?8 9:> E@ 368:? 4C62E:?8 9:D @H? DEJ=6 2?5 4=@E9:?8 :? 9:89 D49@@=] k^Am
kAmx? E96 =2E6 `hh_D[ v2C?6C 3682? 56D:8?:?8 @FE7:ED 7@C r9C:DE:2? 32?5D[ @776C:?8 >FD:4:2?D 2 5:776C6?E 26DE96E:4 E@ H62C @? DE286 5FC:?8 2? 6C2 5@>:?2E65 3J ;62?D 2?5 %\D9:CED] w:D H@C< 6G6?EF2==J =65 E@ 4@==23@C2E:@?D H:E9 72>65 2CE:DED DF49 2D %2J=@C $H:7E 62C=J :? 96C 42C66C]k^Am
kAm“(@>6? H6C6 2=H2JD H62C:?8 E2?< E@AD[ D9@CE D<:CED 2?5 56?:> 2E E96 E:>6[” v2C?6C D2:5] “$96 2=H2JD 925 2 >@C6 C@>2?E:4 DA:C:E[ D@ H6 H6?E >@C6 32== 8@H? 2?5 E92E <:?5 @7 DEJ=6]”k^Am
kAmv2C?6C =2E6C EFC?65 5@H? 2 7F==\C:56 D49@=2CD9:A E@ (6DE !@:?E p4256>J 2?5 @AE65 E@ A24< FA 9:D y66A 2?5 >@G6 E@ r2=:7@C?:2 :?DE625[ H96C6 96 E@@< 2 A@D:E:@? H:E9 $%x{t%%~ t?E6CE2:?>6?E[ 2 4@>A2?J <?@H? 7@C H@C<:?8 H:E9 2CE:DED DF49 2D q2CCJ |2?:=@H[ u=66EH@@5 |24 2?5 s@??2 $F>>6C]k^Am
kAmpD 96 EC2?D:E:@?65 7C@> E96 6?E6CE2:?>6?E :?5FDECJ :?E@ 9:89 72D9:@?[ v2C?6C =2F?4965 9:D 3C2?5 !C@A96E:<[ 46?E6C:?8 9:D >:DD:@? 2C@F?5 64@\7C:6?5=J 72D9:@? 2?5 65F42E:?8 E96 AF3=:4]k^Am
kAm“x H2?E65 2 ?2>6 E92E C6AC6D6?E65 D@>6E9:?8 566A6C[” v2C?6C D2:5] “%9:D :D DF49 2 DFC7246\=6G6= :?5FDECJ – 2== 23@FE :>286[ >@?6J 2?5 =FIFCJ] x H2?E65 E@ D9@H42D6 E92E H6 H6C6 5@:?8 D@>6E9:?8 5:776C6?E]”k^Am
kAm!2CE @7 H92E >2<6D v2C?6C’D H@C< D@ F?:BF6 :D 9:D 6I4=FD:G6 FD6 @7 ?2EFC2= 5J6D 2?5 E6IE:=6D] ~G6C E96 4@FCD6 @7 6:89E J62CD[ v2C?6C DEF5:65 :? u=@C6?46[ xE2=J[ =62C?:?8 E96 D4:6?46 369:?5 56G6=@A:?8 >2?J @7 9:D @H? A=2?E\32D65 5J6 E649?:BF6D – @7E6? E9C@F89 EC:2= 2?5 6CC@C]k^Am
kAmqFE 9:D A2DD:@? 7@C 962=E9:6C 72D9:@? 3642>6 6G6? >@C6 A6CD@?2= 27E6C =@D:?8 9:D >@E96C E@ 3C62DE 42?46C] %9C@F89 9:D H@C<[ v2C?6C 9@A6D E@ ?@E @?=J 36 2? 25G@42E6 7@C C6D62C49 :?E@ E96 E649?:BF6D FD65 3J E96 72D9:@? :?5FDECJ[ 3FE 2=D@ :?DA:C6 A6@A=6 E@ C64@??64E H:E9 ?2EFC6 2?5 65F42E6 E96>D6=G6D @? 9@H E@ :?4@CA@C2E6 <:?56C 4=@E9:?8 2?5 2AA2C6= :?E@ E96:C 6G6CJ52J =:G6D]k^Am
kAm“x <?6H x 925 E@ 5@ D@>6E9:?8 >@C6 E@ :?7=F6?46 E96 :?5FDECJ 2?5 4C62E6 A@=:4J 492?86[” v2C?6C D2:5] “w@A67F==J A6@A=6 H:== F?56CDE2?5 E92E H92E E96J AFE @? E96:C 3@5J 42FD6D 962=E9 :>A=:42E:@?D]”k^Am
kAmv2C?6C’D 7:CDE >2;@C 42EH2=< 2AA62C2?46 42>6 5FC:?8 {@?5@? u2D9:@? (66< :? a__g[ H96C6 !C@A96E:< 563FE65 2 ba\A:646 4@==64E:@? C@@E65 :? DFDE2:?23=6 72D9:@?] s67 {6AA2C5 A2CE?6C65 H:E9 v2C?6C 7@C E96 D9@H[ H9:=6 >@56= r2C2 s6=6G:?8?6 @A6?65 E96 CF?H2J D9@CE=J 367@C6 36:?8 9:C65 3J qFC36CCJ 7@C 42>A2:8?D]k^Am
kAm%9:D 563FE C2A:5=J =2F?4965 v2C?6C’D 42C66C :? 9:89 72D9:@?]k^Am
kAm“x G6CJ BF:4<=J 3682? 5@:?8 >@C6 4@FEFC6 2?5 ECJ:?8 E@ D9@H42D6 E92E J@F 42? 5@ E9:?8D 5:776C6?E=J[” v2C?6C D2:5] “x D9@H65 2 =@E :? {@?5@? 2?5 }6H *@C< 3642FD6 E96J H6C6 G6CJ DFAA@CE:G6 @7 DFDE2:?23:=:EJ 2E E92E E:>6]”k^Am
kAmv2C?6C 92D 2=D@ 8@?6 @? E@ D9@H 2E E96 %@H6C @7 {@?5@?[ t5:?3FC89 r2DE=6 2?5 7@C E96 C@J2= 72>:=J]k^Am
kAms6DA:E6 9:D :?E6C?2E:@?2= DF446DD[ v2C?6C DE:== 7:?5D AFCA@D6 :? C6249:?8 2F5:6?46D :? D>2==6C 4@>>F?:E:6D – :?4=F5:?8 $J=242F82 2?5 p=6I2?56C r:EJ]k^Am
kAm%96 :562 7@C v2C?6C E@ 4@>6 E@ p=232>2 3682? =2DE 72== 27E6C 4@??64E:?8 H:E9 q6EDJ w@DA[ 7@F?56C @7 !@H6C @7 ~?6 (@>2? 2?5 4@==23@C2E@C H:E9 E96 $J=242F82 vC@HD r@>>F?:EJ v2C56?] w@DA 925 7@==@H65 v2C?6C’D H@C< 7@C J62CD 27E6C 7:CDE >66E:?8 9:> 2E 2? 64@\4@?76C6?46 :? {@D p?86=6D] $96 C6D@?2E65 566A=J H:E9 9:D >6DD286 27E6C EFC?:?8 E@ ?2EFC2= H6==?6DD 2?5 962=:?8 AC24E:46D J62CD 28@]k^Am
kAm%9C@F89 4@?G6CD2E:@?D H:E9 v2C?6C[ w@DA =62C?65 @7 9:D A2DD:@? 7@C C6G:G:?8 D>2== E6IE:=6 >:==D 2?5 DFAA@CE:?8 =@42= 2CE:D2?D – 2 >62?:?87F= 4@??64E:@? E@ p=232>2[ H9:49 925 @?46 366? 9@>6 E@ E9C:G:?8 E6IE:=6 4@>>F?:E:6D]k^Am
kAm“x H2D E2=<:?8 E@ y677 2?5 D2:5[ ‘*@F <?@H[ p=232>2 H2D 2 7@C>6C E6IE:=6 DE2E6[’” w@DA D2:5] “(6 92G6 $J=242F82[ p=6I2?56C r:EJ 2?5 pG@?52=6 >:==D – D@ x 2D<65 :7 96 H@F=5 H2?E E@ 4@>6 E2=< H:E9 FD] p?5 96 28C665]”k^Am
kAmsFC:?8 t2CE9 (66< :? pAC:=[ v2C?6C DA6?E D6G6C2= 52JD :? $J=242F82 E6249:?8 >@C6 E92? `d_ %2==25682 r@F?EJ 49:=5C6? 23@FE DFDE2:?23=6 723C:4D 2?5 ?2EFC2= 5J6D]k^Am
kAm(@C5 @7 v2C?6C’D FA4@>:?8 p=232>2 G:D:E DAC625 BF:4<=J[ 6G6?EF2==J C6249:?8 z2C6? z:D@?[ H6==?6DD 5:C64E@C 7@C #FDD6== {2?5D] (2?E:?8 E@ 3C:?8 E96 @?46\:?\2\=:76E:>6 6IA6C:6?46 E@ 96C @H? 4@>>F?:EJ[ z:D@? 4@?E24E65 v2C?6C E@ D66 :7 96 H@F=5 6IE6?5 9:D EC:A E@ p=6I2?56C r:EJ]k^Am
kAmv2C?6C 28C665 E@ 4@>6 2?5 z:D@? BF:4<=J 8@E E@ H@C<[ 4C62E:?8 2? 6?E:C6=J 4@>>F?:EJ\@C:6?E65 72D9:@? 6IA6C:6?46 2E #FDD6== rC@DDC@25D – 7C66 @7 492C86]k^Am
kAmw6=5 2E %96 $E23=6D @? pAC:= ad[ E96 6G6?E EC2?D7@C>65 E96 DA246 :?E@ 2 72D9:@? CF?H2J[ 5C2H:?8 2 7F== 9@FD6 @7 2EE6?566D E@ 6IA6C:6?46 y677 v2C?6C’D 64@\7C:6?5=J 56D:8?D]k^Am
kAm!C:@C E@ E96 72D9:@? D9@H[ 92?5D\@? 56>@?DEC2E:@?D H6C6 9@DE65 3J z:D@?[ w@DA 2?5 $J=242F82 4@>>F?:EJ 82C56? DE277 H96C6 8F6DED =62C?65 23@FE 7=@H6C AC6DD:?8 2?5 ?2EFC2= 5J6:?8 E649?:BF6D[ FD:?8 =@42==J D@FC465 >2E6C:2=D DF49 2D :?5:8@[ 3FEE6C7=J A62 7=@H6CD[ EFC>6C:4 2?5 4JAC6DD 32C<]k^Am
kAm“tG6CJE9:?8 H6 FD65 7@C E96 56>@?DEC2E:@?D H6C6 7@C2865 2?5 5@?2E65 3J =@42= 72C>6CD[” w@DA D2:5] “*@F 4@F=5 =:E6C2==J 5C:?< E96 5J6D :7 J@F H2?E65 E@]”k^Am
kAm%96 72D9:@? D9@H :ED6=7 6>3C2465 E96 =@42= p=6I2?56C r:EJ 2?5 s256G:==6 4@>>F?:E:6D[ H:E9 6G6CJ A2CE:4:A2?E G@=F?E66C:?8 E96:C E:>6 2?5 E2=6?ED 7@C E96 6G6?E] |@DE :>A@CE2?E=J[ E96 D9@H H2D 2? @AA@CEF?:EJ E@ 6>A@H6C C6D:56?ED] k^Am
kAmpDA:C:?8 =@42= 92:C 2?5 >2<6FA 2CE:DED #6282? (6DE 2?5 |25:D@? |J6CD H@C<65 369:?5 E96 D46?6D[ H9:=6 >@56=D :?4=F565 >6>36CD @7 pF3FC? &?:G6CD:EJ’D G@==6J32== E62> 2=@?8D:56 4@>>F?:EJ =6256CD DF49 2D $92J #@86CD[ !9:= $AC288:?D 2?5 z2C6? %C625H6==] #9@?52 v2D<:?D 2=D@ 96=A65 4@@C5:?2E6 =@8:DE:4D 7@C E96 6G6?E H9:=6 s2G:5 $:>A<:?D 2?5 E96 |2:? $EC66E q2?5 A=2J65 =:G6 >FD:4 7@C E96 CF?H2J 6IA6C:6?46] k^Am
kAm“tG6CJE9:?8 H2D 4@>A=6E6=J 5@?2E65 @C CF? 3J 2 G@=F?E66C[” z:D@? D2:5] “}@?6 @7 E96D6 8:C=D 925 6G6C 6G6? >@56=65 367@C6] %96 724E E92E y677 H2D D@ @A6? E@ E9:D :562 DA62<D G@=F>6D 23@FE 9:> 2D 2 A6CD@?] w6 ;FDE 36=:6G65 :? H92E H6 H6C6 5@:?8]” k^Am
kAm|@56=D H@C6 A:646D 7C@> v2C?6C’D >@DE C646?E 4@==64E:@?[ “q:==J $92<6DA62C6[” H9:49 563FE65 5FC:?8 {@?5@? u2D9:@? (66< :? $6AE6>36C a_ad] %96 #FDD6== rC@DDC@25D 72D9:@? D9@H H2D @?=J E96 E9:C5 AF3=:4 AC6D6?E2E:@? @7 E96 4@==64E:@?]k^Am
kAm“*@F ?6G6C <?@H 9@H D@>6E9:?8 =:<6 E9:D :D 8@:?8 E@ EFC? @FE E96 7:CDE E:>6 J@F 5@ :E[” z:D@? D2:5] “qFE H96? x =@@<65 2C@F?5[ x D2H A6@A=6 D>:=:?8[ 8:C=D 36:?8 6>A@H6C65] x? E96 6?5[ E96 6G6?E EFC?65 @FE E@ 36 D@>6E9:?8 362FE:7F= 7@C E96 4@>>F?:EJ]”k^Am
kAm(9:=6 v2C?6C’D H@C< 92D 2AA62C65 @? D@>6 @7 E96 H@C=5’D 3:886DE CF?H2JD – 2?5 ?@H =@42= @?6D – 96 36=:6G6D 65F42E:@? C6>2:?D @?6 @7 E96 >@DE :>A@CE2?E A2CED @7 9:D >:DD:@?]k^Am
kAm#646?E=J[ y677 v2C?6C 92D D9:7E65 9:D 7@4FD E@H2C5 7:=> 2?5 AF3=:4 2H2C6?6DD E9C@F89 9:D 3@@< 2?5 FA4@>:?8 5@4F>6?E2CJ[ “{6E %96> q6 }2<65]” %96 3@@< H2D 7@C D2=6 2E E96 6G6?E[ H9:49 7@==@HD v2C?6C’D A6CD@?2= ;@FC?6J 2?5 :?G6DE:82E:@? :?E@ E96 A@E6?E:2==J 92K2C5@FD 962=E9 :>A24ED @7 DJ?E96E:4 723C:4D 2?5 :?5FDEC:2= 5J6D FD65 3J E96 >2:?DEC62> 72D9:@? :?5FDECJ]k^Am
kAm“x 36=:6G6 E92E :E :D 36EE6C E@ 36 ?2<65 E92? E@ H62C DJ?E96E:4 4=@E9:?8[” v2C?6C D2:5] “p?5 x H2?E E@ 3C:?8 324< E96 A@H6C @7 49@:46] x E9:?< 6G6CJ@?6 56D6CG6D E@ <?@H H92E’D :? E96:C 4=@E9:?8 2?5 9@H :E 27764ED E96:C 3@5J]”k^Am
kAm{62C? >@C6 23@FE v2C?6C’D H@C< 2?5 >:DD:@? 2E k2 E2C86ElQ03=2?<Q 9C67lQ9EEAi^^AC@A96E:<]4@>QmAC@A96E:<]4@>k^2m] k^Am