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Finding Hope Through Fashion

World-renowned  designer Jeff Garner brings eco-friendly  fashion to Russell  Crossroads

Jeff Garner Fashion show_edit_6.jpg
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Models donned clothing designed from sustainable fabrics and natural dyes.

While the world of high-end fashion is often associated with revolving trends, luxury labels and synthetic fabrics, world-renowned designer Jeff Garner has spent decades pushing the industry in a different direction – nature and wellness.

Through his brand Prophetik, Garner has become a pioneer in sustainable couture, using plant-based dyes, eco-friendly fabrics and natural textiles to advocate against what he calls “toxic fashion.”

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Attire was recently shown in London.
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The collection is Renaissance-inspired.
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Hosp led natural dye demonstrations.
Jeff Garner event demo_edit_8.jpg
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Flower pressing designs.
Jeff Garner cover_edit_2.jpg
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Jeff Garner.
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Locals modeled the runway.

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