Forecast or Folklore

Long before smartphones and modern meteorology, farmers and gardeners relied on a small paperback book as a trusty companion to guide them in their fields.
Whether believed to be folklore or natural predictions for long-range weather forecasts, the Farmers’ Almanac has been a traditional source for seasonal gardening for many generations.
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