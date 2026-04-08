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Forecast or Folklore

The story behind the Farmer's Almanac

Rural landscape with a farm in engraving style. Hand drawn and converted to vector Illustration
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Rural landscape with a farm in engraving style. Hand drawn and converted to vector Illustration

Long before smartphones and modern meteorology, farmers and gardeners relied on a small paperback book as a trusty companion to guide them in their fields.

Whether believed to be folklore or natural predictions for long-range weather forecasts, the Farmers’ Almanac has been a traditional source for seasonal gardening for many generations. 

Old Almanacs.
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Collection of very old farmer's almanacs

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