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Winged Invaders

Ants vs. Termites

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Swarming Subterranean Termites
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Close-up of swarming Southeastern Subterranean Termites (Reticulitermes flavipes)

When the warm weather of spring arrives, everything seems to come forth with new life, including the amazing world of insects all around us – seen and unseen. 

So much spring activity of buzzing, flying, crawling and, of course, eating. Many insects, specifically ants and termites, are starting to or will soon emerge out of the ground to gather into swarms in order to mate and set up new colonies. That’s normal for this time of year and thus isn’t much of a real concern; however, as a homeowner, it is important to know the difference between winged ants and winged termites if they are spotted.

UK Entomology ant or termite.jpg

Wings and waists can help identify the difference between the two.
Old rotten damaged deck rail that is falling apart, dangerous and needs repaired or replaced.
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 Termite damage can be costly.

~ Shane Harris is the County Extension Director and local horticulturist serving all residents of Tallapoosa County for 25 years.

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