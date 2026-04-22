The Scoop on Scoopy’s Tacos

Driving down the stretch of County Road 34 in Dadeville, one’s eyes are immediately drawn to a burst of color. It’s hard to miss the iconic Mystery Machine and vibrant, hand painted window art against the brick storefront – funky flowers, bold pink script proclaiming “Cold Ice Cream” and “Fresh Hot Tacos” and, unmistakably, Scooby-Doo.
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