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The Scoop on Scoopy’s Tacos

Driving down the stretch of County Road 34 in Dadeville, one’s eyes are immediately drawn to a burst of color. It’s hard to miss the iconic Mystery Machine and vibrant, hand painted window art against the brick storefront – funky flowers, bold pink script proclaiming “Cold Ice Cream” and “Fresh Hot Tacos” and, unmistakably, Scooby-Doo. 

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