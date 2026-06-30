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Got Water?

Summer Hydration Habits for Healthy Blooms 

  • 4 min to read
Colorful flowers are watered with watering can in flower garden, planted yellow color marigold and other flowers are watered in rockery, floriculture and the flower planting concept
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If you have a garden or landscape, more than likely you have noticed that our spring was quite stressful for our beloved plants. I’m not referring to the weather being too cold or too hot, but rather it being much drier than normal. We have not received much rainfall in our region of the state and have been in a moderate to severe drought for much of 2026. A lack of water does not bode well when it comes to planting time and growing pretty flowers and green grass. Our plants sure do need a drink of water!

According to Lee Ellenburg, Alabama state climatologist at the University of Alabama in Huntsville, the Tallapoosa County area is about 10 inches behind its typical winter through spring rainfall average. Ellenburg also told me our spring was one of the driest in recent memory and on record since spring 2007. This is due to not getting the steady and important winter rains in December, January and February. Plus, where were the spring showers? Tallapoosa County on average receives 30 inches of rainfall from December through May. We need the rain and so do our plants.

Watering flowers 2
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Hanging plants require drainage holes for excess water.
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Leaves are a key indicator of a plant's hydration levels.
Squash plants wilting in dry summer heat
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Wilting leaves are a sign of drought stress.
new sod not rooted_edit_.jpg
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New sod lacks roots and must be watered daily.

~ Shane Harris is the County Extension director for Tallapoosa County.

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