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Homegrown Summer Fun

Bucket-list events to make this a summer to remember 

Dadeville BBQ social_edit_1.jpg
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There is a certain kind of energy that buzzes through the streets as the first true heat of May settles into Tallapoosa County. It isn’t just the rising temperatures; it’s the anticipation of a community that knows its busiest and most vibrant season is about to begin. 

From the historic bricks of local downtowns to the expansive arena floors of the region’s newest venues, the upcoming summer months offer an itinerary that turns the community into a hub of entertainment, philanthropy and local connection. 

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Lake Martin Rodeo
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KidsFest
Dadeville BBQ social_edit_6.jpg
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Dadeville’s Summer BBQ will feature live music.
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Lake Martin Songwriter’s Festival

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