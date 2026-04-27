Advancing Modern Medicine

One of the controversial topics in current medical practice is the COVID-19 vaccine. Because the vaccine was developed and tested in real time, we didn’t know what the long-term effects of the vaccination would be. And human nature being what it is, many of us threw the baby out with the bathwater, often blaming the vaccine for complications that actually arose from the virus itself.
And yet, we did come to realize that some forms of the vaccine had more severe, though rare, side effects than other formulations. I would note that those particular products were quickly taken off the market.
kAmqFE E96 H9@=6 A96?@>6?@? @7 D@4:6EJ’D C624E:@? E@ E96 r~'xs\`h G244:?2E:@? 8@E >6 E9:?<:?8 23@FE 9@H >65:42= D4:6?46 56G6=@AD[ 2?5 9@H 25G2?46>6?ED :? E96 A2DE[ H9:49 H6C6 D:8?:7:42?E :>AC@G6>6?ED @G6C 4FCC6?E AC24E:46D[ 92G6 D:?46 364@>6 F?2446AE23=6] {6E’D G:D:E 2 76H @7 E9@D6] k^Am
kAmw:AA@4C2E6D Wce_ E@ bf_ qrtX :D 4C65:E65 H:E9 56G6=@A:?8 E96 E96@CJ @7 E96 7@FC 9F>@CD W7=F:5 DF3DE2?46D :? E96 9F>2? 3@5JX[ E96@C:K:?8 E92E :>32=2?46D :? E96D6 9F>@CD H6C6 E96 42FD6 @7 :==?6DD[ C2E96C E92? E96 4FCC6?E=J 2446AE65 36=:67 E92E 6G:= DA:C:ED @C 4FCD6D 3J E96 8@5D H6C6 E96 42FD6 @7 9F>2? DF776C:?8] ~?6 >:89E D66 9@H E9:D H2D 2 A@D:E:G6 56G6=@A>6?E :? >65:42= E96@CJ]k^Am
kAm%96 9F>@C:D> 4@?46AE 5@>:?2E65 (6DE6C? >65:4:?6 7@C ?62C=J a[___ J62CD F?E:= :E H2D C6A=2465 3J {@F:D !2DE6FC’D 86C> E96@CJ[ :?EC@5F465 :? `ge`] p44@C5:?8 E@ 9F>@C:D>[ E96C6 2C6 7@FC 9F>@CDi 3=@@5[ A9=68>[ 3=24< 3:=6 2?5 J6==@H 3:=6[ 2?5 A6@A=6 3642>6 D:4< H96? @?6 9F>@C 3682? E@ 7=@@5 @FE E96 @E96CD] x? @C56C E@ 4FC6 2 D:4< A6CD@? E96?[ E96 6I46DD 7=F:5 H@F=5 36 C6>@G65[ H9:49 :D 9@H 3=@@5=6EE:?8 3642>6 E96 4@>>@? EC62E>6?E 7@C >@DE :==?6DD6D[ :?4=F5:?8 96252496D[ 76G6CD[ :?764E:@?D 2?5 >6?E2= :==?6DD]k^Am
kAmq=@@5=6EE:?8 H2D 244@>A=:D965 3J EH@ >6E9@5Di A=24:?8 =66496D @? E96 A2E:6?E E@ DF4< @FE E96 3=@@5 @C D:>A=J 4FEE:?8 :?E@ 2 A2E:6?E’D G6:?D] ~FC 7:CDE AC6D:56?E[ v6@C86 (2D9:?8E@?[ 5:65 @7 2 324E6C:2= :?764E:@?[ 3FE 9:D 562E9 H2D 2:565 3J 9:D A9JD:4:2?D H9@ C6>@G65 ?62C=J 92=7 @7 9:D 3=@@5 :? 2? 2EE6>AE E@ 4FC6 E96 :?764E:@?] x?DE625[ E96J @?=J H62<6?65 A@@C v6@C86[ =625:?8 E@ 9:D 56>:D6] k^Am
kAm(:E9 E96 6G6?EF2= 2446AE2?46 @7 !2DE6FC’D 86C> E96@CJ :? E96 `gg_D[ A9JD:4:2?D 42>6 E@ F?56CDE2?5 E92E 3=@@5=6EE:?8 H2D ?@E 2? 67764E:G6 EC62E>6?E 7@C 2?JE9:?8 6I46AE 96>@49C@>2E@D:D[ 2 4@?5:E:@? E92E[ :7 =67E F?EC62E65[ 42? 42FD6 =:G6C 72:=FC6[ 962CE 72:=FC6 2?5 D6G6C6 2CE9C:E:D] %96 EC62E>6?E :D – J@F 8F6DD65 :E – 3=@@5=6EE:?8] qFE E@52J H6 42== :E E96C2A6FE:4 A9=63@E@>J[ H9:49 D@F?5D >F49 =6DD 32C32C:4 2?5 >65:6G2=] k^Am
kAmp?@E96C >65:42= 25G2?46>6?E @7 E96 `hb_D E92E 92D 72==6? @FE @7 72G@C :D E96 =@3@E@>J] %96 AC@465FC6[ :?G6?E65 3J !@CEF8F6D6 ?6FC@=@8:DE p?E@?:@ t82D |@?:K[ 7@C H9:49 96 H@? E96 `hch }@36= !C:K6 :? >65:4:?6[ :?G@=G6D D6G6C:?8 E96 H9:E6 >2EE6C E92E 4@??64ED E96 7C@?E2= =@36 E@ E96 C6DE @7 E96 3C2:?]k^Am
kAm%96 AC@465FC6 H2D :?DA:C65 3J 2 4@?DECF4E:@? 244:56?E :? `gcg[ H96? !9:?62D v286 H2D E2>A:?8 3=24< A@H56C :?E@ 2 C@4< H:E9 2 b]d\7@@E >6E2= C@5] %96 A@H56C 6IA=@565 AC6>2EFC6=J[ 5C:G:?8 E96 >6E2= C@5 E9C@F89 v286’D D<F==[ D6G6C:?8 9:D 7C@?E2= =@36 7C@> E96 C6DE @7 9:D 3C2:?] |:C24F=@FD=J[ E96 F?7@CEF?2E6 56G6=@A>6?E 5:5 ?@E <:== 9:>[ 3FE :E 5:5 42FD6 2 5C2>2E:4 492?86 :? 9:D A6CD@?2=:EJ] (96C6 @?46 96 H2D 6?6C86E:4 2?5 C6DA@?D:3=6[ :? E96 H@C5D @7 9:D A9JD:4:2?[ 96 3642>6 “?68=:86?E[ 42AC:4:@FD[ 49:=5:D9[ AC@72?6” 2?5 :CC6DA@?D:3=6[ 2 4@?5:E:@? ?@H <?@H? 2D 7C@?E2= =@36 DJ?5C@>6[ @C 2=E6C?2E6=J[ 2D 25@=6D46?46] k^Am
kAm|65:42= C6D62C49 DAFCC65 3J E9:D 6?:8>2E:4 42D6 =65 E@ E96 56G6=@A>6?E @7 E96 =@3@E@>J 2D 2 EC62E>6?E 7@C 56AC6DD:@?[ 2?I:6EJ 2?5 D49:K@A9C6?:2] p>6C:42? ?6FC@=@8:DE (2=E6C uC66>2? A6C764E65 E96 EC2?D@C3:E2= =@3@E@>J :? `hce[ >@C6 4@>>@?=J <?@H? 2D E96 “:46A:4< AC@465FC6[” H9:49 :?G@=G65 A2DD:?8 2 >6E2= AC@36 E9C@F89 E96 6J6 D@4<6E :?E@ E96 3C2:?]k^Am
kAm%96 AC@3=6> H:E9 E96 =@3@E@>J H2D E92E :E @7E6? 42FD65 D:56 67764ED @7 4@?7FD:@?[ 2A2E9J[ 4@8?:E:G6 567:4:ED 2?5 D6:KFC6D] %96 >@CE2=:EJ C2E6 @7 E96 AC@465FC6 H2D 2C@F?5 d A6C46?E] %96 >@DE 72>@FD 3@E4965 =@3@E@>J H2D E96 42D6 @7 !C6D:56?E y@9? u] z6??65J’D D:DE6C[ #@D6>2CJ z6??65J[ H9@ H2D =67E :?42A24:E2E65] %9:?< y24< }:49@=D@? :? “~?6 u=6H ~G6C E96 rF4<@@’D }6DE]” k^Am
kAm%96 =@3@E@>J H2D 6G6?EF2==J C6A=2465 3J E96 56G6=@A>6?E @7 =6DD 32C32C:4 ADJ49:2EC:4 5CF8D =:<6 %9@C2K:?6] k^Am
kAm'2C:@FD 4@>A@F?5D E92E H6C6 H:56=J FD65 2D >65:4:?6D :? E96 A2DE 92G6 D:?46 366? 32??65 @C 9:89=J 4@?EC@==65] #25:@24E:G6 H2E6C H2D :>3:365 2D 2 962=E9 5C:?< :? E96 62C=J `h__D[ E@FE65 2D 2? 6?6C8J 5C:?<[ 2A9C@5:D:24 2?5 2CE9C:E:D 4FC6 – F?E:= A6@A=6 DE2CE65 5J:?8]k^Am
kAmx? `ghg[ q2J6C 3682? D6==:?8 96C@:? 2D 2 ?@?255:4E:G6 4@F89 >65:4:?6 E@ C6A=246 >@CA9:?6] q642FD6 EF36C4F=@D:D 2?5 A?6F>@?:2 H6C6 AC6G2=6?E 367@C6 E96 56G6=@A>6?E @7 2?E:3:@E:4D[ 96C@:? 3642>6 H:56=J AC6D4C:365] w6C@:? EFC?65 @FE E@ 36 >F49 >@C6 255:4E:G6 E92? >@CA9:?6 2?5 H2D 6G6?EF2==J 32??65] k^Am
kAmr@42:?6 :D 2?@E96C DE@CJ] %96 4@42 =627 H2D FD65 7@C 46?EFC:6D :? E96 p?56D C68:@? @7 $@FE9 p>6C:42 2D 2? 96C32= C6>65J[ 3FE H96? E96 DF3DE2?46 H2D :D@=2E65 :? E96 `hE9 46?EFCJ[ 4@42:?6 3642>6 H:56=J A@AF=2C 2D 2? @G6C\E96\4@F?E6C C6>65J] xE H2D A2CE:4F=2C=J 67764E:G6 2D 2? 2?6DE96E:4 7@C E@@E92496D 2?5 >:8C2:?6 96252496D] p?5 :E H2D E96 :?8C65:6?E :? r@42\r@=2’D @C:8:?2= 7@C>F=2 E92E >256 E96 D@7E 5C:?< D@ A@AF=2C]k^Am
kAmqFE H96? E96 7656C2= 8@G6C?>6?E 5:D4@G6C65 9@H 255:4E:G6 :E :D[ :E 4=2>A65 5@H? @? 4@42:?6’D 2G2:=23:=:EJ] p3@FE E92E D2>6 E:>6[ :? `h_d[ v6C>2? D4:6?E:DE p=7C65 t:?9@C? :?G6?E65 }@G@42:? 2D 2 D276C[ ?@?255:4E:G6 C6A=246>6?E 7@C 4@42:?6] %@52J[ 4@42:?6 :D C2C6=J FD65 6I46AE 7@C D@>6 ?2D2= DFC86C:6D 3642FD6 @7 :ED 23:=:EJ E@ C65F46 3@E9 A2:? 2?5 3=665:?8]k^Am
kAmtG6? >@C6 3:K2CC6[ E96 =:BF:5 >6E2= >6C4FCJ 92D 366? FD65 7@C 46?EFC:6D 2D 2? 2?E:324E6C:2= 4@>A@F?5 @? H@F?5D[ 2 DEC@?8 =2I2E:G6 2?5 2 EC62E>6?E 7@C DJA9:=:D 7C@> E96 `dE9 F?E:= E96 a_E9 46?EFC:6D] qFE :ED >65:42= 36?67:ED H6C6 G2DE=J @FEH6:8965 3J :ED E@I:4:EJ] x? E96 9@DA:E2= D6EE:?8[ H6’C6 ?@E 6G6? 2==@H65 E@ FD6 >6C4FCJ E96C>@>6E6CDj 9@H6G6C[ >6C4FCJ 4@>A@F?5D 2C6 DE:== FD65 :? 56?E2= 7:==:?8D W2>2=82>X 2?5 2D 2 AC6D6CG2E:G6 WE9:>6C@D2=X :? >F=E:5@D6 5CF8 G:2=D]k^Am
kAm~?6 @7 E96 BF2=:EJ >6EC:4D 2== 9@DA:E2=D >62DFC6 :D DFC8:42= D:E6 :?764E:@?D] p44@C5:?8 E@ %96 y@:?E r@>>:DD:@?[ H9:49 :D A2CE:4F=2C=J :?E6C6DE65 :? E96D6 E9:?8D[ E96 DFC8:42= :?764E:@? C2E6 9@G6CD 36EH66? a A6C46?E 2?5 c A6C46?E :? E96 &?:E65 $E2E6D] q67@C6 y@D6A9 {:DE6C :?EC@5F465 2?E:D6AE:4 E649?:BF6D :? `ged[ E96 DFC8:42= >@CE2=:EJ C2E6 7C@> :?764E:@?D H2D d_ A6C46?E]k^Am
kAm{:DE6C[ 2 qC:E:D9 DFC86@?[ :?EC@5F465 E96 8C@F?53C62<:?8 4@?46AED @7 H2D9:?8 @?6’D 92?5D 36EH66? DFC86C:6D 2?5 D@2<:?8 DFC8:42= :?DECF>6?ED :? 324E6C:4:52= 4@>A@F?5D] tG6?EF2==J[ H:56DAC625 2446AE2?46 @7 {:DE6C’D E649?:BF6D C65F465 E96 DFC8:42= >@CE2=:EJ C2E6 E@ 2C@F?5 d A6C46?E :? `gff] k^Am
kAm!6C92AD E96 >@DE :?E6C6DE:?8 >65:42= AC24E:46 E92E 92D 72==6? @FE @7 72G@C[ 3642FD6 :E D2JD >@C6 23@FE E96 5@4E@C E92? E96 A2E:6?E[ :D E96 5:28?@D:D @7 9JDE6C:2 :? H@>6?] *6D[ @?=J H@>6? 4@F=5 36 5:28?@D65 H:E9 E96 ADJ49:2EC:4 4@?5:E:@? @7 9JDE6C:2] %96 DJ>AE@>D :?4=F56 2?I:6EJ[ :CC:E23:=:EJ[ :?D@>?:2 2?5 ?6CG@FD?6DD]k^Am
kAm%@ EC62E 9JDE6C:2[ 5@4E@CD @7E6? AC6D4C:365 9J5C@E96C2AJ WH2E6C ;6ED 2:>65 2E E96 9JA@E96D:K65 D@FC46 @7 E96 AC@3=6>X[ 365 C6DE 2?5 >2CC:286] p?5 :? 6IEC6>6 42D6D[ 9JDE6C64E@>J] k^Am
kAm%96C6 H6C6 @E96C EC62E>6?ED[ 3FE E96J D9@F=5?’E 36 5:D4FDD65 :? 2 72>:=J >282K:?6] k^Am