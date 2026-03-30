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Gardening, it grows on you

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One white opened paper pack of dry tomato seeds on fresh dark soil background. Closeup. Preparation for garden season in early spring. Top down view.
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One white opened paper pack of dry tomato seeds on fresh dark soil background. Closeup. Preparation for garden season in early spring. Top down view.

It’s tough to brainstorm for the Garden issue when you haven’t had a garden in years, but it›s not that hard when you love to eat things from the garden. I went on a run and the weather was fantastic, and by the time I got back home I felt inspired to plant a garden – even if it›s just in containers. And maybe I›ll finally repaint my front doors with the paint I bought months ago. I am a continuous work in progress. 

I googled famous gardeners and found quite a list, none of which I knew. This actually pleased me because I was happy to have some new reading material. I love people who are wildly passionate about anything.

~ Lacey Howell is a recovering English major from Auburn who now lives on Lake Martin, sells real estate, rides horses and loves good wine. Follow her on Instagram @LaceyHowell.

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