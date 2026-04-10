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Optimize Your Capital

Five tips to go beyond a rainy-day fund

  • 2 min to read
American dollars grow from the ground
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American dollars grow on the garden bed on a meadow // STOCK

Whether you own a local business in Central Alabama or manage a growing enterprise, capital is the fuel that drives innovation, expansion and long-term success.

Yet many businesses take a reactive approach to capital management by building a rainy-day fund and stopping there. Instead, capital strategy should be at the forefront of your planning. When you manage liquidity proactively, you create flexibility, resilience and room to grow. 

~ Terry Mitchell is a market manager at Valley Bank’s Auburn branch. He has been banking in the area for 25 years.

* This article is for informational and educational purposes only and is not intended as specific advice for any individual. Valley National Bank does not provide legal, tax accounting or business advice. Any views, thoughts and opinions expressed herein are solely that of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of Valley National Bank. Please consult your legal, tax, and/or accounting advisors before making any financial decisions.

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