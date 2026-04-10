 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

The Importance of UAB

  • 3 min to read
UAB-Russel-Medical-Center-Night.jpg
Buy Now

UAB-Russell Medical Center

If you keep up with state and national news, particularly related to health care and health care financing, you know that Alabama’s rural hospitals are facing an existential crisis. And it’s not just the small community hospitals like Russell Medical, Lake Martin Community Hospital, Elmore Community Hospital and Tallassee Community Hospital that are facing financial and organizational challenges.

In September 2024, Jackson Memorial in Montgomery defaulted on $60 million in bond payments and filed for Chapter 11 bankruptcy. Two months later, the Ascension St. Vincent’s health care system was acquired by the UAB Health System.

~ George Miranda is the director of the UAB Medicine – Russell Medical Cancer Center.

Sign Up

Have an account? Log In

You're all set!

Thank you .

Your account has been registered, and you are now logged in.

Check your email for details.

OK

Log In

Admin login Subscribe
Need an account? Sign Up

Reset Password

Submitting this form below will send a message to your email with a link to change your password.

Forgot Password

An email message containing instructions on how to reset your password has been sent to the email address listed on your account.

Email me a log in link

Promotional Offers

No promotional rates found.

Purchase Gift Purchase Access

Secure & Encrypted

Who is this gift for?
Who is this gift from?
Delivery date
What's your billing location?
Subtotal:
Total:
How would you like to pay?

Secure transaction. Secure transaction. Cancel anytime.

You're all set!

Thank you.

Your gift purchase was successful! Your purchase was successful, and you are now logged in.

OK

An error occurred