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The Skinny on GLP-1s

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Manjauro! Ozempic! Wegovy! No, it’s not the lyrics to a Paul Simon song on “Graceland.” And no, I’m not speaking in tongues – unless pharmaceuticalese is a language. I’m talking about GLP-1 receptor agonists.

 GLP-1s – glucagon-like peptide-1s – are synthetically produced versions of a naturally occurring human hormone, and arguably the blockbuster drug of the decade. The hormone functions in three ways: it tells the pancreas to increase insulin production, it tells the stomach to slow down and hold onto its contents a little while longer and it tells the brain that you’re full.

~ George Miranda is the director of the UAB Medicine – Russell Medical Cancer Center.

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