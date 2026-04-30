Mahjong Madness

If walking past a neighbors’ porch on a quiet afternoon or dropping into a local café, you’ve likely heard it – the crisp, rhythmic clack-clack-clack of acrylic tiles being shuffled across a table.
It is the signature soundtrack of mahjong, a centuries-old game that has found a vibrant life in local neighborhoods and businesses. What started as a few isolated games in private living rooms has exploded into a cultural phenomenon, proving that mahjong isn’t just a game; it’s a social lifeline, a mental workout and a growing economic engine for small businesses.
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