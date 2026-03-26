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Molding a One-of-a-Kind Community

One Oak Pottery_edit_10.jpg
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Every piece is a one-of-a-kind creation

In the quiet, rhythmic world of ceramics, there is a term for the first time a piece of clay goes into the kiln – bisque. It’s the stage where the material is transformed from fragile, dried clay into something permanent and ready for color. 

For Misty Woods, owner of One Oak Pottery in downtown Dadeville, the studio itself represents a similar transformation – a place where both clay and community are fired into something stronger.

One Oak Pottery_edit_11.jpg
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Owner Misty Woods in the studio
One Oak Pottery_edit_01.jpg
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After completing an introductory course, the studio is open to members at all hours of the day.
One Oak Pottery_edit_06.jpg
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The studio showcases a diverse selection.

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