Molding a One-of-a-Kind Community

In the quiet, rhythmic world of ceramics, there is a term for the first time a piece of clay goes into the kiln – bisque. It’s the stage where the material is transformed from fragile, dried clay into something permanent and ready for color.
For Misty Woods, owner of One Oak Pottery in downtown Dadeville, the studio itself represents a similar transformation – a place where both clay and community are fired into something stronger.
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