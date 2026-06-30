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Off the Boat, Onto the Table

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The couple sets up shop at Lake Martin Mini Mall.

For generations, the local weekend routine has followed a familiar rhythm: firing up the grill, prepping for neighborhood cookouts and gathering with friends and family as the sun slips below the horizon. 

But for seafood lovers, that rhythm always had one major catch – having truly fresh, never-frozen coastal fare at home often required a road trip down to the beach. For local entrepreneurs Nolen Brown and Shay Rogers, that logistical gap wasn’t just a culinary inconvenience; it was a community business opportunity waiting to be hooked.

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Nolen Brown and Shay Rogers
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Crawfish are one of the most requested items
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Coastal Connection offers a rotating selection of favorites.

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