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Planning for Retirement?

Elements to a business succession plan

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For many small business owners, especially those operating independently, the success of the business rests on their shoulders. But what happens when it’s time to step away?

A thoughtful succession plan serves as your business’ safety net. It outlines how leadership and operations will continue if you retire, become unable to lead or pass ownership to the next generation.

~ Teresa Grier is vice president, market manager, at Valley Bank, Alexander City branch. She has been banking in the area for more than 35 years.

* Any views, thoughts and opinions expressed herein are solely that of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of Valley National Bank. This article is for informational and educational purposes only and is not intended as specific advice for any individual or business. Valley National Bank does not provide legal, tax or accounting advice. Please consult your legal, tax and/or accounting advisors before making any financial decisions.

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