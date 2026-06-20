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Steeping in Creativity

The Painted Mug brings art & espresso to Reeltown

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Guests relax inside the new shop.

In the heart of Reeltown, where the pace of life usually matches the steady hum of the highway, a new kind of energy is brewing. At 17267 Highway 49 South, a building that served as an art studio for nearly a decade has opened its doors to the community, transforming the space from a quiet workshop into a vibrant gathering spot known as The Painted Mug. 

The shop, which celebrated its soft opening on April 11 and a formal grand opening on May 2, is the vision of Julie Rice. Born and raised in Reeltown, the transition from artist to barista felt natural for her.

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The Painted Mug is Reeltown's newest espresso and community hub.
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Freshly baked goods line the counter.
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The menu features unique coffee, sodas and baked goods. 
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Owner Julie Rice (center) with baristas.

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