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The Summer BBQ Bucket List

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Big B's signature pork sandwich is a fan favorite.

As hints of savory hickory smoke fill the air and pork sizzles low and slow on the pit, few things capture the flavor of summer quite like a plate of Southern-style barbecue. 

So, move over the potato salad, grab a napkin and dive into this bucket list of local barbecue joints that are serving up some of the best smoked meats and fixings around. 

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Gibson (back right) with his team.
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The rustic atmosphere adds to the down-home charm.
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Checkered floors and plaid settings anchor a nostalgic dining experience.
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The stuffed Sho'Nuff Potato is a legendary local favorite. 
Pulled Pork
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Slow-cooked barbecue defines Southern summers.
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They have been an Alex City icon for more than a decade. 
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The signature smothered Porky Fries remain the top menu favorite.
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This family-run favorite is located in Dadeville.
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