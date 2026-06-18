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Uncorking the World of Wine

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Tucked away in the heart of Alexander City is a hidden storefront gem that welcomes all who pass by into the intriguing world of wine. 

Henry Foy, owner of Emporium Wine, has been sharing his passion, knowledge and wine collection with his hometown for more than two decades. Standing among the rows of bottled vino, Foy can tell stories about the vineyards in France, history behind the grapes and recommend a label as easily as plans for dinner. 

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Henry Foy shares his wine expertise with his hometown.
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Emporium Wine has a bottle for every occasion.
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Located in Alexander City, Emporium Wine boasts an array of vineyard favorites that fit every budget and occasion. 

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