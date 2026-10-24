If an offense put up 414 total yards of offense and five touchdowns, it’d be hard-pressed to find a coach that’d be upset with that kind of night.
But what if it was one person?
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