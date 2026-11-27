For many years, Dadeville was known as a small textile town.
But now, the city is known as something much different — and it’s trying to shake the “small” word too.
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