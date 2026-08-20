SEASON PREVIEW: Returning production to lead Dadeville in new region

A new region, a new classification — a new team for the Dadeville Tigers.
There is the surrounding mystery of all the new challenges the Tigers will face in their first year in Class 2A since the 1983 season. But all can be forgiven with how much returning talent is intermixed within the lineup, many of whom are in their fourth year starting for Dadeville.
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