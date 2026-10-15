The Dadeville City Council used its first meeting of the month to hear updates from each other and their departments. 

District 3 council member Teneeshia Goodman-Johnson updated the council on the East Tallapoosa Water and Sewer board maintenance of Camp Hill’s water and sewer. She said there was a water main break over the weekend that was repaired and since taking over, the board has been working hard to repair the town’s water system. 