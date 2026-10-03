Over the past year, Lawrence Allen has become a sort of local celebrity.
After his 99th birthday exactly one year ago today, daughter Nancy Stephens set up a special Facebook page for Allen’s 100th birthday. The page follows his day-to-day doings and local travels.
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