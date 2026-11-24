Editor’s Note: This story contains information that includes graphic details about child sexual assault and may be triggering to some readers.
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