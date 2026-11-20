Featured Top Story Water rates may increase in most area towns Gwen Bishop Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Nov 20, 2026 8 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Residents in the area surrounding Alexander City will probably see an increase in their water rates soon.For the past several months, Alexander City Mayor Mike Densmore has looked at different ways the city has been losing money. One of those is wholesale water sales. Towns purchasing water from Alex City may have to increase customer rates next year. File / TPI × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm{2DE >@?E9[ s6?D>@C6 C6A@CE65 E@ E96 p=6I r:EJ r@F?4:= E96 4:EJ :D =@D:?8 23@FE S` A6C `[___ 82==@?D @7 H2E6C :E D6==D E@ E@H?D 2C@F?5 p=6I r:EJ] ~? |@?52J ?:89E[ E96 4@F?4:= 28C665 E@ C2:D6 E96 C2E6 E@ Sa]dg A6C `[___ 82==@?D — 2 S` :?4C62D6]k^AmkAm“(6 92G6 H9@=6D2=6 4FDE@>6CD E92E H6[ FA F?E:= E9:D 52J[ 2C6 D6==:?8 H2E6C E@ 7@C S`]dg WA6C `[___X 82==@?D[” 96 D2:5 |@?52J ?:89E]k^AmkAms6?D>@C6 C6BF6DE65 H2E6C D6CG:46D DFA6CG:D@C {J?? |:==6C 92G6 2 4@DE DEF5J E@ D66 9@H >F49 :E 4@DED E@ AC@46DD E96 H2E6C]k^AmkAm“xE 4@DE FD Sa]cf A6C `[___ 82==@?D E@ >2<6 E92E H2E6C[” 96 D2:5] “W(6 D6==X 2=>@DE 2 3:==:@? 82==@?D 2 J62C E@ E9@D6 H9@=6D2=6 4FDE@>6CD]”k^AmkAmr@>>F?:E:6D :? E96 DFCC@F?5:?8 2C62 E92E AFC492D6 H2E6C 7C@> p=6I2?56C r:EJ :?4=F56 s256G:==6[ (2=?FE w:==[ y24<D@?’D v2A[ }6H $:E6[ #2J[ z6==JE@? 2?5 v@@5H2E6C]k^AmkAms6?D>@C6 D2:5 96 >6E H:E9 C6AC6D6?E2E:G6D @7 6249 4@>>F?:EJ E@ =6E E96> <?@H 23@FE E96 D:EF2E:@?] %96 4@F?4:= 28C665 E@ C2:D6 E96 C2E6D 3J S` A6C `[___ 82==@?D 368:??:?8 y2?] `[ a_af]k^AmkAm“%92EV== AFE FD `` 46?ED E@ E96 8@@5[ 2?5 2E E96 D2>6 E:>6 H6VC6 8@:?8 E@ AFE 2 r!x :?56I :? @? :E[” 96 D2:5] “tG6CJ y2?F2CJ `DE H6 H:== 25;FDE E92E C2E6 7C@> 96C6 @? 8@:?8 7@CH2C5[ 32D65 @? E96 4@DE @7 =:G:?8 25;FDE>6?E 2D DA6==65 @FE :? E96 @C5:?2?46] x?DE625 @7 =@D:?8 C:89E 2E 2 >:==:@? 5@==2CD 2 J62C[ H6 H:== 36 86?6C2E:?8 23@FE S`]a W>:==:@?X @? E96 @E96C D:56]”k^AmkAm%96 :?4C62D6 :? C2E6D H:== ?@E 27764E p=6I r:EJ H2E6C 4FDE@>6CD]k^AmkAm}6H $:E6 |2J@C !9:= q=2D:?82>6 D2:5 E96J H@F=5 92G6 E@ C2:D6 C2E6D 7@C E96 E@H?’D H2E6C 4FDE@>6CD[ 3FE E96J H@?’E C2:D6 C2E6D y2?] `[ a_af]k^AmkAm“(6VG6 366? 492C865 S`]dg D:?46 `hfe[” q=2D:?82>6 D2:5] “(6VC6 86EE:?8 2 DFCG6J DEF5J 5@?6 @? @FC C2E6D[ 2?5 E96? :>A=6>6?E:?8 E96 ?6H 4@DE]”k^AmkAmw6 D2:5 E96 DEF5J H:== 36 4@?5F4E65 3J p=232>2 #FC2= (2E6C 2?5 :E H:== 56E6C>:?6 9@H >F49 }6H $:E6’D 4FDE@>6C C2E6 H:== ?665 E@ :?4C62D6] k^AmkAm“%96C6VD 2 =2H E92E DE:AF=2E6D E92E J@F 42??@E =682==J =@D6 >@?6J :7 J@F 2C6 2H2C6 @7 :E[” q=2D:?82>6 D2:5] “*@F 92G6 E@ >2<6 25;FDE>6?ED — J@F 6:E96C 92G6 E@ 3C62< 6G6? @C >2<6 >@?6J] qFE E96J H:== ?@E 2==@H E96 FE:=:E:6D E@ @A6C2E6 2E 2 567:4:E]”k^AmkAmw6 36=:6G6D E96 C2E6 :?4C62D6 7@C }6H $:E6 H2E6C 4FDE@>6CD H:== 4@>6 D@>6E:>6 :? E96 7:CDE BF2CE6C @7 a_af]k^AmkAmqJ =2H[ >F?:4:A2=:E:6D 42??@E >2<6 564:D:@?D E92E 42FD6 :E E@ =@D6 >@?6J]k^AmkAm“(6 5@?VE <?@H 9@H >F49 WE96 :?4C62D6 H:==X 36 F?E:= H6 86E 2== E92E 52E2 324<[” q=2D:?82>6 D2:5] “(6 H2?E E@ =@@< 2E :E :? 56AE9] (6 5@?VE H2?E E@ 8@ FA 2?J >@C6 E92? H6 92G6 E@] %96C6 H:== 92G6 E@ 36 2? :?4C62D6 3642FD6 H6 H6C6 8@:?8 FA =:<6 2 ?:4<6=]”k^AmkAmq642FD6 @7 :ED =@42E:@?[ }6H $:E6 AC@G:56D H2E6C E@ v@=5G:==6 2?5 s2G:DE@?]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Water Rates Alexander City Public Utilities Rate Increase Cost Study Wholesale Water Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Follow Gwen Bishop Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular ACPD, JGPD & TCSO police reports Nov. 2-10 HBS standout signs to play college softball Newest chamber leader understands task ahead Wildcats overcome rough start to down Spanish Fort County schools receive A from state Local Weather Currently in Alexander City 68° Cloudy73° / 53° 5 PM 67° 6 PM 64° 7 PM 63° 8 PM 62° 9 PM 61° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.