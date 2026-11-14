It was well worth the wait for Horseshoe Bend pitcher Brynlee Alford. 

On Tuesday, the two-time Class 2A Pitcher of the Year finally put pen to paper and signed with the University of Louisiana-Monroe. 

111126-brynlee alford signing.jpg

Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend softball pitcher Brynlee Alford, middle, surrounded by her parents signed her National Letter of Intent to play softball at ULM.