Alexander City has taken an interest in its water and Alabama’s Water Environment Association is making sure residents understand what happens to their drinking water.
AWEA recently invited TTL, Inc.’s senior civil engineer Steve Newton to speak with both the Alexander City and Dadeville Kiwanis clubs. On Thursday, Newton explained the algae bloom issue to the Alex City group.
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