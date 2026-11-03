After two weeks of uncertainty and seemingly unanswered questions, the Alexander City Schools system has a new interim superintendent — and she’s a familiar face.

Dr. Beverly Price, who previously served as the school’s superintendent for two years, was unanimously voted as interim during a special called meeting Tuesday night. 

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Lizi Arbogast / TPI Alex City Schools Board of Education president Adam Wade makes a recommendation to hire Dr. Beverly Price as the schools' interim superintendent during a special called meeting on Tuesday.

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