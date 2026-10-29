Rep. Ed Oliver believes the right data center could be good for Tallapoosa County.
Last week, Oliver spoke to the Alexander City Kiwanis Club, giving the group a basic overview of what he does and what is going on in Montgomery currently.
kAmsFC:?8 2 BF6DE:@? 2?5 2?DH6C D6DD:@?[ ~=:G6C H2D BF6DE:@?65 23@FE 52E2 46?E6CD]k^Am
kAm“w6C6VD E96 562= H:E9 52E2 46?E6CD[” 96 D2:5] “*V2== 92G6 2== 962C5 r@249 W%@>>J %F36CG:==6X D2J:?8 E92E 52E2 46?E6CD 2C6 4@>:?8[ 2?5 E92EVD 724E] t:E96C 52E2 46?E6CD 4@>6[ @C J@FC 8C2?549:=5C6? DA62< r9:?6D6[ 2?5 :EVD 23@FE E92E D:>A=6]”k^Am
kAm~=:G6C D2:5 :7 92?5=65 4@CC64E=J[ 2 52E2 46?E6C H@F=5 36 8@@5 7@C E96 4@F?EJ]k^Am
kAm“%96C6VD AC@D 2?5 4@?D[ C6>6>36C E96C6VD =:EE=6 3:EEJ @?6D E92E 2C6 D6=7\4@?E2:?65[ =:<6 :? E96 9@DA:E2=[” 96 D2:5] “%96C6 2C6 >682 52E2 46?E6CD E92E 2C6 `__ E@ d__ >682H2EED E92E >:89E 4@G6C `[d__ 24C6D] %96 AC@D H@F=5 36i H6 92G6 =@ED @7 CFC2= 2C62D :? p=232>2] (6 92G6 2 =@E @7 A@@C 4@F?E:6D] s2E2 46?E6CD 42? C2:D6 2 EC6>6?5@FD 2>@F?E @7 C6G6?F6 7@C 2 4@F?EJ 8@G6C?>6?E @C 2 4:EJ 8@G6C?>6?E] %96J 4@F=5 AC@G:56 6>A=@J>6?E[ E6>A@C2CJ 6>A=@J>6?E 7@C EH@ E@ E9C66 J62CD H9:=6 J@FVC6 3F:=5:?8 @?6] %JA:42==J … d_ E@ `__ A6@A=6 H@F=5 CF? 2 =2C86 52E2 46?E6C]”k^Am
kAm~=:G6C D2:5 E96 <6J E@ >2<:?8 2 52E2 46?E6C 36?67:4:2= :D E@ ?@E 8:G6 2H2J E96 C6G6?F6]k^Am
kAm“p32E6>6?ED 2C6 E96 5@H?72== @7 6G6CJ 4:EJ 2?5 4@F?EJ 8@G6C?>6?E[” 96 D2:5] “s@?VE 8:G6 2H2J H92E J@F 92G6[ 2?5 2 =@E @7 E:>6D :EVD 36EE6C ?@E E@ 92G6 :E 2E 2==]”k^Am
kAm{@42= 72C>6C y2>6D zC:?8 92D 366? G@42= :? 9:D @AA@D:E:@? E@ 52E2 46?E6CD :? %2==2A@@D2 r@F?EJ] w6 92D DA@<6? E@ 3@E9 E96 %2==2A@@D2 r@F?EJ r@>>:DD:@? 2?5 }6H $:E6 %@H? r@F?4:=] zC:?8[ H9@ 92D 366? 2 72C>6C 7@C @?=J E9C66 J62CD[ H2D 7@C>2==J 2 C6D62C49 6?8:?66C 2?5 ?F4=62C D4:6?E:DE]k^Am
kAm“x 2> ?@E 2?E:\2CE:7:4:2= :?E6==:86?46 FD6[” zC:?8 D2:5] “x’G6 A6CD@?2==J AF3=:D965 >F=E:A=6 D4:6?E:7:4 A2A6CD[ x 92G6 >F=E:A=6 A2E6?EDj xVG6 24EF2==J FD65 px E@ D@=G6 2 =@E @7 AC@3=6>D] x E9:?< H:E9 @FC 4FCC6?E D:EF2E:@?[ 52E2 46?E6CD A@D6 2 >F49 8C62E6C C:D< E92? 36?67:E E@ FD]”k^Am
kAm|F49 =:<6 E96 52JD @7 (2=>2CE 4=@D:?8 2 D>2==6C DE@C6[ 3F:=5:?8 2 3:886C DE@C6 @?=J E@ =62G6 E96 D>2==6C @?6 6>AEJ[ zC:?8 36=:6G6D E96C6 2C6 E@@ >2?J 52E2 46?E6CD 36:?8 3F:=E 2E @?46]k^Am
kAm“%96 AC@3=6> :D C:89E ?@H J@F 92G6 2 =@E @7 A6@A=6 5F>A:?8 EC:==:@?D @7 5@==2CD :?E@ E9:D >2C<6E[” 96 D2:5] “%96 C:D< 4@>6D H:E9 E96 724E E92E J@F 92G6 D@ >2?J 5:776C6?E px 4@>A2?:6D ECJ:?8 E@ 86E E@ E96 A@:?E H96C6 E96J 2C6 E96 36DE px[ 2?5 E96JVC6 492D:?8 J@F <?@H E96 pvx[ E96 2CE:7:4:2= 86?6C2= :?E6==:86?46] ~?46 E96 7:CDE 4@>A2?J 9:ED E92E[ 32D:42==J E96J 42? 3=@H 2== E96:C 4@>A6E:E@CD @FE @7 E96 H2E6C] %96 8C62E6C C:D< :D :7 J@F 92G6 2== E96D6 52E2 46?E6CD A@AA:?8 FA 7@C 2== E96D6 5:776C6?E px 4@>A2?:6D[ J@FVC6 ?@E 8@:?8 E@ ?665 E92E =@?8 E6C>] %96J H:== 36 :? E96 D9@CE E6C>[ >2J36 `_ J62CD[ 2?5 E96? E96J H@?VE 36 ?66565 3642FD6 @?6 4@>A2?J H:== DFCA2DD E96 @E96CD[ 2?5 >@DE =:<6=J H@?VE ?665 E@ E2<6 @G6C 2== E96 724:=:E:6D]”k^Am
kAm~=:G6C 255C6DD65 @E96C D9@CE\E6C> :DDF6D]k^Am
kAm“*@F 962C A6@A=6 E2=< 23@FE E96 ?@:D6[ x 8C6H FA :? E96 D@F?5 @7 2 4@EE@? >:==[” ~=:G6C D2:5] “x E9:?< xV5 86E @G6C 2 52E2 46?E6C] p =@E @7 7@=<D 2C6 4@?46C?65 23@FE WH2E6CX] u@C E96 >@DE A2CE[ 52E2 46?E6CD 2C6 4=@D65 =@@A[ D@ E92E’D ?@E C62==J 2 G:23=6 E9:?8 E@ 36 FAD6E @G6C] %96 6=64EC:4 8C:5[ E92EVD D@>6E9:?8 E@ A2J 4=@D6 2EE6?E:@? E@[ 2?5 E92EVD H96C6 J@F H2?E E@ >2<6 DFC6 E92E J@FC 8@G6C?>6?E @77:4:2=D 2C6 ?@E >2<:?8 562=D E92E J@F 5@?VE <?@H 23@FE E92E J@F H@F=5 92G6 E@ A2J 7@C E96 FA8C256D @? J@FC 8C:5] (6 92G6 A2DD65 2 =2H :? p=232>2 E@ >2<6 E92E 282:?DE E96 =2H]”k^Am
kAmzC:?8 D2:5 56A6?5:?8 @? 9@H E96 52E2 46?E6C :D A@H6C65 H:== 56E6C>:?6 9@H >F49 ?@:D6 E96C6 :D]k^Am
kAm“%96C6VD 32D:42==J EH@ D6ED @7 ?@:D6 E92E J@F 92G6 E@ H@CCJ 23@FE[” zC:?8 D2:5] “~?6 :D E96 A6CD:DE6?E 4@@=:?8 72? ?@:D6[ H96E96C :EVD @77 4@@=:?8 E@H6CD[ 4@@=:?8 C24<D[ H92E6G6C E649?@=@8J E96J FD6[ E96JV== 92G6 E@ 6>A=@J EJA:42==J D@>6 D@CE @7 72? E649?@=@8J[ H9:49 H:== 92G6 32D:42==J 2 AC6EEJ A6CD:DE6?E =@H G@=F>6 … E92E 24EF2==J 42? 36 962C5 7C@> >:=6D 2H2J] %96 D64@?5 8C@FA :D >@DE @7 E96D6 DJDE6>D H:== 92G6 E@ 92G6 324<FA A@H6C … D@ E96JV== 6:E96C 6>A=@J 5:6D6= 86?6C2E@CD[ AC@A2?6 86?6C2E@CD[ ?2EFC2= 82D 86?6C2E@CD[ 56A6?5:?8 FA@? E96 =@42E:@?[ 2?5 E96J E6DE E96> 7C6BF6?E=J] xVG6 962C5 D@>6E:>6D @?46 2 H66< E96JV== EFC? @? E96D6 =@F5 86?6C2E@CD]”k^Am