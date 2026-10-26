After a lengthy Alexander City Schools Board of Education meeting Tuesday night, board president Adam Wade used his public comment to issue a retraction to Alex City council member Bill Young. 

Previously, Young had been accused of unethical behavior in a cease and desist letter sent by board attorney Tom Goree. The letter was allegedly issued by all five board members and superintendent Dr. Jose Reyes Jr.; however, Wade disputed that in his statements Tuesday.

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Lizi Arbogast / TPI Alexander CIty Schools Board of Education president Adam Wade reads a retraction letter to council member Bill Young.

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