After a lengthy Alexander City Schools Board of Education meeting Tuesday night, board president Adam Wade used his public comment to issue a retraction to Alex City council member Bill Young.
Previously, Young had been accused of unethical behavior in a cease and desist letter sent by board attorney Tom Goree. The letter was allegedly issued by all five board members and superintendent Dr. Jose Reyes Jr.; however, Wade disputed that in his statements Tuesday.
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