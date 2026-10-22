IMG_5971.jpg

Lajayvious Calhoun, 19, of Alexander City was arrested Wednesday morning.

One suspect was before a judge for a bond hearing where at least 13 shots were fired Saturday near Lake Martin Beach Club.

Lajayvious Calhoun, 19, of Alexander City was arrested Wednesday morning. He is charged with two counts of shooting into an occupied building or vehicle and 13 counts of reckless endangerment. With recent laws, the crowd of people enhances the charges to Class A and Class B felonies.