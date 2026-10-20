After a heated discussion between Alexander City Schools Board of Education members in a packed board room Tuesday night, Dr. Jose Reyes was voted out as superintendent of ACS effective Oct. 30.

This invalidates his contract, which was set to expire June 30, 2027. The termination was without cause, so very few comments were made about why Reyes was ousted by a 3-2 vote.

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Lizi Arbogast / TPI Dr. Jose Reyes was voted out as superintendent in a 3-2 vote by the Alexander City Schools Board of Education on Tuesday night.

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