Jackson’s Gap makes major purchase Gwen Bishop Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Oct 13, 2026 5 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The Town of Jackson’s Gap is about to stretch its legs.At Tuesday night’s council meeting, the council approved the purchase of an old store located across the street from the town hall. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm“%92EVD 8@:?8 E@ 36 @FC 25>:?:DEC2E:G6 2?5 ;F5:4:2= 3F:=5:?8 H:E9 @FC 4@FCEC@@>[” y24<D@?’D v2A |2J@C uC2?< {F42D D2:5] “xEVD 8@:?8 E@ 92G6 @?6 3:8 `[a__ DBF2C6 7@@E 4@FCEC@@> 2?5 2 4@F?4:= 492>36CD — 2== @7 E92E :? @?6 3:8 C@@>]”k^AmkAmw6 D2:5 E96J 2=D@ 925 7FEFC6 A=2?D 7@C E96 D>2==6C C@@> E92E E96 E@H? H@F=5 E24<=6 =2E6C @?]k^AmkAmsF6 E@ D:K6 4@?DEC2:?ED :? E96 4FCC6?E E@H? 92==[ {F42D D2:5 E96J 2C6?’E 8@:?8 E@ H2DE6 2?J E:>6 C6>@56=:?8 E96 3F:=5:?8]k^AmkAm“xV> 8@:?8 E@ ECJ E@ 92G6 :E 7:?:D965 3J W}@G] aX 3642FD6 H6VC6 @FE @7 C@@> H:E9 @FC 4@FCED 2?5 4@F?4:= >66E:?8D[” {F42D D2:5] “(6 925 W@FC 4@F?4:= >66E:?8X 96C6 W%F6D52JX ?:89E[ 2?5 :E H2D 7F==] ~FC ?6IE 4@FCE 52E6 :D }@G] a[ 2?5 E96 4@F?4:= >66E:?8 H:== 36 E96 ?6IE ?:89E] $@ H6VC6 8@??2 ECJ E@ 92G6 :E 7:?:D965 3J E96?]”k^AmkAm{F42D D2:5 56>@=:E:@? 3682? %9FCD52J 2?5 766=D A@D:E:G6 E96 C6?@G2E:@? H:== 36 4@>A=6E65 3J E96 E2C86E 52E6]k^AmkAm“xE’D 32D:42==J @?6 3:8 @A6? DA246[” 96 D2:5] “xEV== 92G6 2 3:8 4@FCEC@@>[ 2 5:@46D6 7@C E96 ;F586[ @FC >F?:4:A2= 4@FCE 2?5 E96? 5@F3=6 2D @FC 4@F?4:= 492>36C]”k^AmkAm{F42D D2:5 EH@ psp 4@>A=:2?E 32E9C@@>D H@F=5 2=D@ 36 3F:=E 2?5 E96 4@FCEC@@> 2?5 4@F?4:= 492>36CD H:== 9@=5 `__ 492:CD]k^AmkAm%96 4FCC6?E E@H? 92== H:== DE:== 36 @A6? 2?5 @A6C2E6 E96 D2>6 H2J 7@C E2<:?8 FE:=:EJ A2J>6?ED 2?5 {F42D’ @77:46 H@F=5 DE:== 36 E96C6]k^AmkAm“%96 @?=J @E96C E9:?8 :D :EV== 8:G6 FD @FC 32D6>6?E E92EVD FD65 7@C E96 4@FCEC@@>[ 2F5:E@C:F> 2?5 2== E92E[” 96 D2:5] “x 9@A6 >2J36 H6 4@F=5 5@ 2 D6?:@C 4:E:K6? @C 2 =:EE=6 4@>>F?:EJ 46?E6C[ E92EVD :? E96 7FEFC6]”k^AmkAm%96 @E96C AFC492D6 E96 E@H? >256 H2D AFC492D:?8 2 3CFD9 ECF4< 7@C E96 G@=F?E66C 7:C6 56A2CE>6?E]k^AmkAm“xVG6 366? H2?E:?8 E@ 86E :E 7@C E96 =@?86DE[” {F42D D2:5] “xEVD 2 C62= ?:46 @?6\E@? ECF4<] (6 3@F89E :E 7C@> |4z6=G6J Wr96GC@=6E %F6D52JX >@C?:?8] (6VC6 8@??2 EC2?D76C E96 E2?<D 2?5 92G6 E92E 2D @FC 3CFD9 ECF4<[ 2?5 E96? E96 @E96C @=5 3CFD9 ECF4< H:== 92G6 86?6C2E@CD 2?5 =:89ED 2?5 W36 FD65 2D 2X C6D4F6 EJA6 G69:4=6]”k^AmkAm%96 C6D4F6 ECF4< H:== 36 FD65 :? 4@?;F?4E:@? H:E9 E96 E@H?’D D:56\3J\D:56 E92E 92D 2 ed\82==@? H2E6C E2?< @? :E]k^AmkAm{F42D D2:5 E96J H6C6 2 76H E66?286CD H9@ C625 =6EE6CD 4@?46C?:?8 72>:=J >6>36CD 5FC:?8 E96 AF3=:4 4@>>6?ED]k^AmkAm“(6 925 D@>6 7@=<D 4@>6 E@ 4@>A=2:? 23@FE @FC agfW8X AC@8C2>[” 96 D2:5] “x E@=5 E96> x E9:?< 6G6CJ3@5J 92D 6>A2E9J 7@C E96 A6@A=6 E92E 2C6 4@?46C?65 :? E9:D[ 3FE y24<D@?’D v2A %@H? r@F?4:= 2?5 E96 >2J@C 5@6D ?@E >2<6 :>>:8C2E:@? =2HD]”k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Jackson's Gap Municipal Building Courtroom City Council Fire Department Brush Truck Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Follow Gwen Bishop Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular 4 arrested on drug charges Governor issues state of emergency in 3 local counties, beyond City declares state of emergency Local counties now under tropical storm watch Jackson’s Gap makes major purchase Local Weather Currently in Alexander City 82° Sunny88° / 57° 6 PM 80° 7 PM 74° 8 PM 71° 9 PM 69° 10 PM 67° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.