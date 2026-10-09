Breaking City declares state of emergency Gwen Bishop Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Oct 9, 2026 Oct 9, 2026 Updated 21 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save In a special called meeting Friday afternoon, the Alexander City City Council declared the city in a state of emergency in preparation for Hurricane Isaias.The state of emergency gives Alex City Mayor Mike Densmore the ability to hire contractors as may be needed from damage from the storm. The resolution ends at 5:30 p.m. Monday, Oct. 12. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAms6?D>@C6 D2:5 4:EJ 56A2CE>6?E 9625D 92G6 2=C625J >6E H:E9 u656C2= t>6C86?4J |2?286>6?E p86?4J @77:4:2=D]k^AmkAm“(6 925 >66E:?8D J6DE6C52J H:E9 2== @7 @FC 56A2CE>6?ED[ 2?5 H6 92G6 2 E6IE E62> E92E H:== DE2J :? 4@?E24E :7 2?JE9:?8 4@>6D FA[” 96 D2:5] “p== E96 DFA6C:?E6?56?ED 92G6 E96 Wut|pX 7@C>D 2?5 WH:==X <66A FA H:E9 2== E96 56E2:=D :? E96 6G6?E H6 6?5 FA ?665:?8 E@ 7:=6 7@C C6:>3FCD6>6?E]”k^AmkAmp=6I r:EJ {:89E s6A2CE>6?E DFA6CG:D@C qCJ2? {66 *2E6D D2:5 9:D 56A2CE>6?E 2=C625J 92D 2 A=2? :? A=246 :? 42D6 @7 A@H6C @FE286D]k^AmkAm“(6 92G6 2== @FC 4C6HD DE2865 FA[” *2E6D D2:5] “(6 92G6 @FC ECF4<D DE@4<65[ 7F6=65 FA] (6 8@E D2HD C625J E@ 8@] x ;FDE 8@E 2? 6>2:= 7C@> t=64EC:4 r:E:6D @7 v6@C8:2] %96J 2C6 DE2865 FA 2?5 C625J[ ;FDE :? 42D6 H6 ?665 2 96=A:?8 92?5]”k^AmkAmw6 D2:5 E96 4C6H 5@6D 92G6 2 AC:@C:EJ =:DE — #FDD6== |65:42= 2?5 E96 4:EJ’D ?FCD:?8 9@>6D — 3FE :E H:== H@C< E@ 86E 2== A@H6C C6DE@C65 2D BF:4<=J 2D A@DD:3=6]k^AmkAm“(6 ECJ E@ 86E @FC >2:? 76656CD @?[ 3FE H6VC6 8@??2 5@ H92E E2<6D E96 =62DE 2>@F?E @7 677@CE E@ 86E E96 >@DE A6@A=6 @? 2?5 H@C< @FC H2J @FE[” *2E6D D2:5] “%92EVD ;FDE <:?5 @7 9@H H6 5@ @FC E9:?8[ 2?5 2== >J 8FJD 2C6 D6E 2?5 C625J E@ 8@]”k^AmkAmr:EJ 4@F?4:= AC@ E6>A@C6 q:== *@F?8 D2:5 C6D:56?ED 5@?’E ?665 E@ 42== h`` :7 E96:C A@H6C 8@6D @FE]k^AmkAm“%96 A@=:46 56A2CE>6?E :D 2D<:?8 E92E :7 J@F 92G6 2 ?@?\6>6C86?4J[ E@ 42== E96 ade\abc\bca` ?F>36C 2?5 4=:4< @? 5:DA2E49[” *@F?8 D2:5] “~?=J 42== E96 h`` ?F>36C :7 :EVD ECF=J 2? 6>6C86?4J]”k^AmkAm*2E6D 2=D@ D2:5 4:EJ C6D:56?ED H9@ >2J 36 p=232>2 !@H6C 4FDE@>6CD D9@F=5 42== `\g__\ggg\afae E@ C6A@CE 2? @FE286] p!r~ 4FDE@>6CD 42? 2=D@ C6A@CE @FE286D @?=:?6]k^AmkAms6?D>@C6 C6>:?565 A6@A=6 E@ 36 42C67F= 23@FE 2==@H:?8 3F:=56CD E@ H@C< @? 52>286 @? J@FC AC@A6CEJ 5F6 E@ :?DFC2?46 :DDF6D]k^AmkAm“|2<6 DFC6 367@C6 J@F =6E D@>6@?6 5@ 2?J H@C< 2E J@FC 9@>6 E92E E96JVC6 4@?EC24E65 H:E9 :?DFC2?46 2?5 =:46?D6[” 96 D2:5] “x7 J@F 5@?VE[ J@F 4@F=5 ;6@A2C5:K6 J@FC :?DFC2?46 2?5 =@D6 E96 A@DD:3=6 4@G6C286] p? 6>6C86?4J :D 2? 6>6C86?4J] p EC66 :D 5@H? @? J@F[ J@F H2?E D@>63@5J E@ 86E :E @77 @7 J@F] !6C:@5] qFE E96C6VD D@>6 ut|p =2HD E92E :7 J@F 5@?VE 5@ :E E96 C:89E H2J WJ@F H@?’E 36 4@G6C65X]”k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Alexander City Hurricane Isaias State Of Emergency Fema Emergency Preparedness Storm Damage Public Safety Disaster Response Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Follow Gwen Bishop Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular 4 arrested on drug charges Governor issues state of emergency in 3 local counties, beyond ACPD, JGPD & TCSO police reports Sept. 14-29 Local counties now under tropical storm watch City declares state of emergency Local Weather Currently in Alexander City 67° Cloudy67° / 59° 2 PM 67° 3 PM 68° 4 PM 68° 5 PM 68° 6 PM 68° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.