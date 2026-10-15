Several concerned residents joined Lake Martin Animal Rescue owner Jennie Zinn to question the Tallapoosa County Commission on Monday about its plans to implement animal control policies.
Zinn also brought several posters with photos of rescued dogs, many from Tallapoosa County. Her rescue is located in Elmore County.
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