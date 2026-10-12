ACPD, JGPD and TCSO police reports Sept. 28-Oct. 4 TPI Staff TPI Staff Author email Oct 12, 2026 45 mins ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Alexander City Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8m~4E] ck^DEC@?8mk^AmkAm• r2C2 t=:K236E9 |@D=6J[ bh[ @7 |@CC:D[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46 @7 2=4@9@=[ @3DECF4E:?8 8@G6C?>6?E @A6C2E:@?D 2?5 C6D:DE:?8 2CC6DE]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] bk^DEC@?8mk^AmkAm• |:4926= p52> !2EE6CD@?[ bd[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46 2?5 2EE6>AE:?8 E@ 6=F56 2 A@=:46 @77:46C]k^AmkAm• |2C4@ p?E@?:@ #@>2?[ ce[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^AmkAm• %@>>J {66 {2HD@? yC][ bg[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46]k^AmkAm• p=6I2?56C y2>6D q2C?6D[ ae[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 5:D@C56C=J 4@?5F4E]k^AmkAm• r2C5C:BF6D u2=E@?2D q288286[ af[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2 2?5 A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2] k^AmkAmkDEC@?8m~4E] ak^DEC@?8mk^AmkAm• |2C< t==:@E (:==:2>D[ dc[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C AF3=:4 :?E@I:42E:@?]k^AmkAm• xD224 y2>6D |2IH6==[ cd[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 4C:>:?2= EC6DA2DD:?8]k^AmkAm• (:==:2> |:E496== w2CC:D[ dh[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C AF3=:4 :?E@I:42E:@?]k^AmkAmkDEC@?8m~4E] `k^DEC@?8mk^AmkAm• y2D@? |:4926= pC5[ bh[ @7 w2CED6==6[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^AmkAm• tG6=J?? z2?6D9:2 v@=56?[ bf[ @7 %2==2DD66[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• #@36CE |:4926= |F4<6?7FDD[ c`[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] b_k^DEC@?8mk^AmkAm• r2C=E@? s6H2?6 s6y2C?6EE6[ b_[ @7 $J=242F82[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• y6C@>6 $2?496K[ aa[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^AmkAm• z62CC6 {2D962 q@K6>2?[ be[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^AmkAm• p?E9@?J #2J>@?5 qF492?2?[ cg[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] agk^DEC@?8mk^AmkAm• q6?:29 qC257@C5[ cc[ @7 v@@5H2E6C[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^AmkAm• q@E2?:?2 ~>2?F6= r=6G6=2?5[ ca[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^AmkAmkDEC@?8my24<D@?’D v2A !@=:46 s6A2CE>6?Ek^DEC@?8mk^AmkAm• (:==:2> q=24<3FC?[ c_[ @7 y24<D@?’D v2A[ H2D 2CC6DE65 7@C 7@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ]k^AmkAm• #@>2? v@>6K[ ah[ @7 ~A6=:<2[ H2D 2CC6DE65 7@C @3DECF4E:?8 8@G6C?>6?E @A6C2E:@?D]k^AmkAm• *@2?5CJ {@A6K[ `h[ @7 ~A6=:<2[ H2D 2CC6DE65 7@C @3DECF4E:?8 8@G6C?>6?E2= @A6C2E:@?D]k^AmkAm• p C6A@CE H2D 7:=65 7@C 7@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ @? E96 ca__ 3=@4< @7 |25H:?5 #@25[ y24<D@?’D v2A]k^AmkAmkDEC@?8m%2==2A@@D2 r@F?EJ $96C:77’D s6A2CE>6?Ek^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8m~4E] ak^DEC@?8mk^AmkAm• r2=63 #@5C:8F6K[ @7 $J=242F82[ H2D 2CC6DE65 @? 72:=FC6 E@ 2AA62C 2EE6>AE65 >FC56C 3@?5 C6G@42E:@?]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Report Arrest Crime Domestic Violence Theft Public Intoxication Obstructing Government Operations TPI Staff Author email Follow TPI Staff Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular 4 arrested on drug charges Governor issues state of emergency in 3 local counties, beyond City declares state of emergency Local counties now under tropical storm watch Tropical storm pushing HS football to Thursday night Local Weather Currently in Alexander City 86° Sunny86° / 54° 3 PM 86° 4 PM 85° 5 PM 84° 6 PM 80° 7 PM 74° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.